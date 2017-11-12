В Киеве назвали условия для восстановления отношений России и Украины

Киев, 12 ноября. Директор института национальной памяти Украины Владимир Вятрович полагает, что началом восстановления отношений между Киевом и Москвой станет «поражение России в войне, которое очень близко».

По словам историка, украинско-российские отношения начнут налаживаться, когда «Россия поймет неправильность развития своей страны».

«Это произойдет, когда Россия поймет, что Украина является независимым государством, и именно как с независимым государством и отдельным партнером и субъектом международной жизни с ней надо налаживать отношения, и когда Россия откажется от превосходства по отношению к Украине», — цитирует эксперта ресурс «Главред».

Он считает, что «пересматривать отношения с РФ надо только тогда, когда россияне опомнятся».

«Тогда, может быть, россияне опомнятся, чтобы понять необходимость переосмысления себя в мире, переосмысление того, что империя — это формат прошлого, а не будущего», — считает Вятрович.

Напомним, ранее стало известно, что Киев планирует разорвать дипломатические отношения с Россией.