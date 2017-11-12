Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Окровавленное тело российского моряка нашли на судне в порту Японии
Общество
«Мама шлепнула футболкой»: финские власти отобрали дочь у россиянки
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Мама шлепнула футболкой»: финские власти отобрали дочь у россиянки

    11:24  12 Ноября 2017
    275

    «Мама шлепнула футболкой»: финские власти отобрали дочь у россиянки

    Хельсинки, 12 ноября. Власти Финляндии изъяли 12-летнюю дочь у гражданки Росси Елены Смоленчук. Об этом заявил финский правозащитник Йохан Бекман.

    По его данным, уже долгое время она вместе со своим мужем, являющимся гражданином Финляндии, проживает в городе Рякюля. Они воспитывают двух дочерей: девочкам 12 и 9 лет. Бекман утверждает, что никаких конфликтов в семье нет, однако в конце сентября старшую дочь изъяли из школы и уже передали в приемную семью.

    Причиной изъятия, по его словам, стало, то «мама ее якобы шлепнула футболкой». Бекман подчеркнул, что россиянка просит власти РФ о помощи, а также обращается за поддержкой к СМИ, пишет ТАСС.

    Отметим, что это уже далеко не первый инцидент с изъятием детей у россиян в Финляндии. Один из громких случаев был связан с изъятием троих детей россиянки Виктории Медведевой, которых финские соцслужбы поместили в приют из-за насилия со стороны матери. При этом, по данным Бекмана, соцслужбы действовали «без суда и следствия и без объективных причин».

    13 октября стало известно, что дети вернулись к отцу в Россию.
     

    Автор: Ярослава Замысловатова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #дети #россия #финляндия #правозащитник #приют #изъятие #бекман
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Украли историю: офицеры НАТО переименовали мемориал Неизвестному солдату в Киеве

        Украли историю: офицеры НАТО переименовали мемориал Неизвестному солдату в Киеве

        10:41   12 Ноября 2017
        1462
        Трамп обозвал «дураками» противников налаживания отношений между США и РФ

        Трамп обозвал «дураками» противников налаживания отношений между США и РФ

        8:04   12 Ноября 2017
        1232
        Трамп высоко оценил разговор с Путиным о Сирии

        Трамп высоко оценил разговор с Путиным о Сирии

        4:33   12 Ноября 2017
        1945
        Трамп и Путин договорились о недопущении раздела Сирии – Госдеп

        Трамп и Путин договорились о недопущении раздела Сирии – Госдеп

        1:02   12 Ноября 2017
        1222