«Мама шлепнула футболкой»: финские власти отобрали дочь у россиянки

Хельсинки, 12 ноября. Власти Финляндии изъяли 12-летнюю дочь у гражданки Росси Елены Смоленчук. Об этом заявил финский правозащитник Йохан Бекман.

По его данным, уже долгое время она вместе со своим мужем, являющимся гражданином Финляндии, проживает в городе Рякюля. Они воспитывают двух дочерей: девочкам 12 и 9 лет. Бекман утверждает, что никаких конфликтов в семье нет, однако в конце сентября старшую дочь изъяли из школы и уже передали в приемную семью.

Причиной изъятия, по его словам, стало, то «мама ее якобы шлепнула футболкой». Бекман подчеркнул, что россиянка просит власти РФ о помощи, а также обращается за поддержкой к СМИ, пишет ТАСС.

Отметим, что это уже далеко не первый инцидент с изъятием детей у россиян в Финляндии. Один из громких случаев был связан с изъятием троих детей россиянки Виктории Медведевой, которых финские соцслужбы поместили в приют из-за насилия со стороны матери. При этом, по данным Бекмана, соцслужбы действовали «без суда и следствия и без объективных причин».

13 октября стало известно, что дети вернулись к отцу в Россию.

