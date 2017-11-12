Инструктор АТО рассказал, почему жители Донбасса стали называть их «фашистами»

Донецк, 12 ноября. Бойцы добровольческого батальона очень удивились, когда в начале так называемой АТО перед отправкой в Донбасс МВД Украины предоставило им немецкую форму. Об этом сообщил инструктор спецназа Александр Четвериков.

Он отметил, что это было странно отправляться в Донецкую область в германской форме.

«Когда начиналось АТО, первое, что меня тогда удивило — форма. Знаете, в какую нас форму одели? Бундес. А теперь скажите, как нас будут в Донецкой области встречать в немецкой военной форме?» — передает его слова Oboz TV.

Четвериков добавил, что такое решение вызвало тогда у него недоумение, уточнив, что люди, конечно, стали называть их «фашистами».

«Отсюда нас и называли фашисты, потому, что мы в немецкой форме. Ведь в руководстве МВД кто-то до этого додумался, кто-то бумаги подписал, кто-то нас отправил», — рассказал инструктор.

Он также добавил, что ко всему прочему «не хватало только немецких касок и «Шмайсера» или «МР-40».

Напомним, военный конфликт на территории Донецкой и Луганской областей Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между ВСУ и бойцами Донецкой и Луганской народных республик.