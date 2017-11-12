В Маниле похвастались, что Путин пригласил филиппинских военных на учения в РФ

Манила, 12 ноября. Пресс-секретарь филиппинского президента Гарри Роке сообщил о том, что президент РФ Владимир Путин пригласил филиппинских военных пройти подготовку на территории России.

Напомним, 10 ноября глава российского государства на полях саммита АТЭС провел встречу с лидером Филиппин Родриго Дутерте, в ходе которой заявил о готовности Москвы развивать отношения с Манилой в военной сфере, военно-технической и экономических областях.

В воскресенье местное издание Manila Times сообщило о том, что Москва намерена разместить в столице Филиппин военного атташе. Об этом журналистам также сообщил представитель Дутерте. Кроме того, Роке отметил, что министр обороны РФ Сергей Шойгу собирается вновь посетить Филиппины с визитом.

