Жителей обрушившегося в Ижевске дома пустили в квартиры и включили свет

Ижевск, 12 ноября. В настоящее время жителей частично обрушившегося дома в Ижевске пустили в уцелевшие квартиры. В настоящее время люди оценивают ущерб, нанесенный их имуществу при взрыве газа в одном из подъездов.

Как сообщила ранее городская администрация, примерно в половине квартир в поврежденном доме на Удмуртской улице были включены электричество и водоснабжение. Холодное и горячее водоснабжение, а также подача электроэнергии были восстановлены в первом, втором и третьем подъездах дома. Жители этих подъездов первыми вошли в свои квартиры оценивать повреждения.

«Первыми в свои квартиры вошли жители первого подъезда, осмотр и оценка ущерба происходит в присутствии представителей городской администрации, управляющей компании и газовиков», — сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Ижевска.

Городские власти подчеркнули, что восстановительные работы в доме продолжаются, ведется активная работа по восстановления и проверке работоспособности теплового контура в подвале дома на Удмуртской.