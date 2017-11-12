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Жителей обрушившегося в Ижевске дома пустили в квартиры и включили свет
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    Жителей обрушившегося в Ижевске дома пустили в квартиры и включили свет

    11:07  12 Ноября 2017
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    Жителей обрушившегося в Ижевске дома пустили в квартиры и включили свет

    Ижевск, 12 ноября. В настоящее время жителей частично обрушившегося дома в Ижевске пустили в уцелевшие квартиры. В настоящее время люди оценивают ущерб, нанесенный их имуществу при взрыве газа в одном из подъездов.

    Как сообщила ранее городская администрация, примерно в половине квартир в поврежденном доме на Удмуртской улице были включены электричество и водоснабжение. Холодное и горячее водоснабжение, а также подача электроэнергии были восстановлены в первом, втором и третьем подъездах дома. Жители этих подъездов первыми вошли в свои квартиры оценивать повреждения.

    «Первыми в свои квартиры вошли жители первого подъезда, осмотр и оценка ущерба происходит в присутствии представителей городской администрации, управляющей компании и газовиков», — сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Ижевска.

    Жителей обрушившегося в Ижевске дома пустили в квартиры и включили свет

    Городские власти подчеркнули, что восстановительные работы в доме продолжаются, ведется активная работа по восстановления и проверке работоспособности теплового контура в подвале дома на Удмуртской.

    Автор: Валентин Меликов
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