Церемония прощания с Задорновым пройдет в Подмосковье в узком кругу

Москва, 12 ноября. Прощание с известным юмористом и журналистом Михаилом Задорновым пройдет в одной из клиник в Московской области в воскресенье, 12 ноября.

По имеющимся данным, родственники сатирика решили провести тихую церемонию прощания, в семейном кругу, 12 ноября в Подмосковье, передает ТАСС.

Ранее родные Задорнова планировали похоронить его рядом с могилой отца, которая расположена в Латвии. Об этом просил сам Задорнов в своем завещании.

Ранее коллега Задорнова по цеху юморист Максим Галкин рассказал об их последней встрече.

Глава российского государства Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким в связи со смертью Задорнова. Об этом сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как писала «Газета.Ru», 10 ноября ушел из жизни известный сатирик Михаил Задорнов в возрасте 69 лет.