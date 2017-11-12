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Церемония прощания с Задорновым пройдет в Подмосковье в узком кругу
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    Церемония прощания с Задорновым пройдет в Подмосковье в узком кругу

    11:04  12 Ноября 2017
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    Церемония прощания с Задорновым пройдет в Подмосковье в узком кругу

    Москва, 12 ноября. Прощание с известным юмористом и журналистом Михаилом Задорновым пройдет в одной из клиник в Московской области в воскресенье, 12 ноября.

    По имеющимся данным, родственники сатирика решили провести тихую церемонию прощания, в семейном кругу, 12 ноября в Подмосковье, передает ТАСС.

    Ранее родные Задорнова планировали похоронить его рядом с могилой отца, которая расположена в Латвии. Об этом просил сам Задорнов в своем завещании.

    Ранее коллега Задорнова по цеху юморист Максим Галкин рассказал об их последней встрече. 

    Глава российского государства Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким в связи со смертью Задорнова. Об этом сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Церемония прощания с Задорновым пройдет в Подмосковье в узком кругу

    Как писала «Газета.Ru», 10 ноября ушел из жизни известный сатирик Михаил Задорнов в возрасте 69 лет.

    Автор: Дана Балан
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    #подмосковье #задорнов #галкин #церемония #прощание #московская область #сатирик
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