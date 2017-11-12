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Происшествия
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Политика
На Филиппинах ждут назначения военного атташе России
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    На Филиппинах ждут назначения военного атташе России

    11:06  12 Ноября 2017
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    На Филиппинах ждут назначения военного атташе России

    Манила, 12 ноября. Пресс-секретарь филиппинского президента Гарри Роке сообщил о планах Москвы назначить военного атташе на Филиппинах. 

    По его словам, он будет базироваться в Маниле, столице Филиппин. Кроме того, Роке сообщил и намерениях министра обороны РФ Сергея Шойгу вновь посетить страну с визитом, уточняет «Газета.ру» со ссылкой на местное издание Manila Times.

    Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Филиппин Родриго Дутерте на саммите АТЭС во Вьетнаме заявил о готовности России развивать военные связи с Филиппинами.
     

    Автор: Ярослава Замысловатова
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    #путин #россия #дутерте #филиппины #военные #атташе
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