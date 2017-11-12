На Филиппинах ждут назначения военного атташе России

Манила, 12 ноября. Пресс-секретарь филиппинского президента Гарри Роке сообщил о планах Москвы назначить военного атташе на Филиппинах.

По его словам, он будет базироваться в Маниле, столице Филиппин. Кроме того, Роке сообщил и намерениях министра обороны РФ Сергея Шойгу вновь посетить страну с визитом, уточняет «Газета.ру» со ссылкой на местное издание Manila Times.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Филиппин Родриго Дутерте на саммите АТЭС во Вьетнаме заявил о готовности России развивать военные связи с Филиппинами.

