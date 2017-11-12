Украина по-американски: могут ли США спасти страну. ФАН-ТВ

Украина будет спасена только в том случае, если США возьмут ее под внешнее управление. Такое мнение на днях высказал украинский журналист Дмитрий Гордон. По его мнению, страна не может самостоятельно разобраться с накопившимися проблемами, украинские политики преследуют личные интересы, а благосостояние народа их совершенно не заботит. Олег Матвейчев, профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в беседе с Федеральным агентством новостей рассказал о состоянии украинской экономики.

— Как оцениваете такие перспективы — шансы Украины стать колонией США?

— На самом деле, Украина и сейчас, по сути дела, является колонией США, в ней введено практически внешнее управление. Это мы можем увидеть по ряду признаков: когда, скажем, Байден приезжал и сидел в кресле премьер-министра, и все министры его слушали, мы это видели. Мы видим, что США оказывают часто безвозмездную помощь Украине плюс оказывают постоянное давление на Международный валютный фонд для того, чтобы они нарушали собственные правила и давали Киеву кредиты. Идет финансирование как своей собственной структуры, как своего собственного сателлита. Ну и, наконец, прямое подчинение американцам ряда министерств и ведомств Украины. Все спецслужбы взяты под контроль США, и на сегодняшний момент американцев в Киеве находится в два раза больше, чем в России. Они-то думают, что если Америка их колонизирует, они станут колонией, у них от этого возникнут какие-то права. На самом деле, у них права наоборот исчезнут. Колония предполагает именно то, что статус американского гражданина и статус украинского будут не уравнены, а наоборот, украинцы будут дискриминированы. Они как раз не смогут въезжать, например, в США, не смогут занимать американских каких-то должностей, и много другое. Мечтать о колонии, ну я не знаю, в начале 21 века, когда вся колониальная система 50-70 лет назад рухнула в мире, — это дикость. Очередная дикость. Остается следующее, о чем мечтать, о пещерах, о шкурах, о рабовладениях. Для себя, мы мечтаем быть рабами американскими. Собственно, многие так и хотят, это уже до такой патологии дошло…

— А есть у вас представление о том, насколько большая часть населения Украины сегодня действительно верит в светлое будущее страны под крылом справедливой американской демократии?

— Если раньше мы видели по самым разным социологическим опросам, что в так называемую европейскую мечту, европейское будущее Украины верило порядка 50% людей, но они были очень активны, они выходили на Майданы. Сейчас происходит постепенное отрезвление, и даже в европейскую мечту, что называется, верят 25-30% украинцев. Если же говорить об американской мечте, то здесь будет еще меньше людей.

— То есть неудивительно, что такие мысли уже роятся в головах украинских журналистов, они их высказывают, о том, что власти не справляются со своими обязанностями?

— Это традиционно для Украины всегда пинать собственную власть. За очень короткий период сменилось пять президентов, два Майдана произошло. Это далеко не последняя история. А ведь это не то, что какой-то вывих, который сейчас случился, скорее наоборот, исключением из правила был мирный период существования Украины в составе СССР. Сейчас Украина переживает абсолютно нормальную для себя ситуацию подготовки к очередному свержению очередного кумира.

— Каково будущее вот этой Украины по-американски, насколько вероятен такой сценарий, о котором сказал украинский журналист?

— Будущее Украины зависит от кого угодно, только не от самой Украины, украинского народа, потому что он потерял свое суверенное право самому решать, как оно будет все в истории. Плюс, в головах у определенной части украинской элиты, да и западной тоже, вот этот миф, который распространяли украинцы о том, что Россия хочет что-то там на Украине захватить, поделить и так далее. Проблема состоит ровно в противоположном. России Украина не нужна. Если бы она была нужна, то мы бы давно создали, как минимум, Новороссию, содержали бы ее, устраивали бы ее государственность, тратили бы огромные деньги из своего бюджета. Сейчас нам Америка и Трамп пытались всучить Украину и сказать: «Хорошо, забирайте ее под свой контроль, так и быть, раз вы о ней мечтаете». А они были крайне удивлены, когда услышали от наших представителей, что мы, в общем-то, не мечтаем. И если и готовы взять какую-то ответственность за Украину, то вы нам должны заплатить за это, потому что была нормальная страна, вы ее разрушили. Естественно, американцы восстанавливать ничего не собираются, они будут продолжать ее грабить. Поэтому ситуация статус-кво, когда они пытались нам продать Украину и что-то выторговать у нас по Ирану, по Сирии. Мы сказали: «Ребят, мы вообще не торгуем нашими интересами». Ситуация зависла в совершенно непонятной ситуации. Нападать как-то на нас они понимают, что нельзя. Они предупреждены, что любое нападение на ЛНР, ДНР, тем более, на Крым, закончится так же, как это закончилось в Грузии недавно с Саакашвили.

— Кстати, недавно опять были обстрелы со стороны ВСУ, что это?

— Обстрелы — это провокации. Это попытка доказать националистам, которых очень много в Киеве, что мы яростно боремся с российской угрозой. Они же делают эти обстрелы для того, чтобы была картинка на камеру, что какие-то доблестные рыцари стреляют куда-то по каким-то позициям врагов. А куда это прилетает, и кто погибает, безусловно, это на украинском телевидении не показывают.

— Что же, это будет происходить до бесконечности?

— Это будет происходить вот в этой подвисшей ситуации какое-то время. Возможны только два выхода, два пути. Первый вариант — это Украина выработает в себе антитела к фашизму и сама изнутри справится с собственным фашизмом, национализмом. На это нужно около 20 лет. Второй вариант — Украина погибнет, то есть расколется. Вспомните, у нас в 90-е годы тоже все общество бредило Западом. Угробили собственную экономику, наполовину разрушили страну, вели гражданскую войну на своей территории. Потребовалось для выздоровления 10 лет. Но на Украине, как во всякой провинции, все процессы замедленны. У них 90-е наши годы случились только сейчас, на 20 лет позже. Я думаю, не раньше какого-нибудь 30-40 года произойдет полное выздоровление Украины.