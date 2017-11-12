Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Окровавленное тело российского моряка нашли на судне в порту Японии
Украина
У Порошенко заявили о необходимости полного прекращения поездок украинцев в Россию
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    У Порошенко заявили о необходимости полного прекращения поездок украинцев в Россию

    11:34  12 Ноября 2017
    270

    У Порошенко заявили о необходимости полного прекращения поездок украинцев в Россию

    Киев, 12 ноября. В ближайшее время Украина должна полностью прекратить любое пассажирское сообщения с Россией, заявил так называемый «представитель президента Украины в Крыму» Борис Бабин. В качестве повода для этого политик назвал «преследования жителей Крыма» — например, украинских диверсантов, планировавших теракты на полуострове и задержанных ФСБ.

    Интересно, что Бабин уверен, что Украина может продолжать торговать с «агрессором» — это, мол, «необходимое зло из-за специфики мирового распределения ресурсов» — однако простым украинцам необходимо как можно быстрее перекрыть дорогу в РФ.

    «Общество, закрывающее глаза на прямое стимулирование своих граждан к поездкам в РФ, не имеет, по моему мнению, морального права что-то говорить о пленниках Кремля», — резонно отмечает Бабин.

    У Порошенко заявили о необходимости полного прекращения поездок украинцев в Россию

    Украинский политик признает, что попытка закрыть украинцам путь в Россию вызовет прежде всего «широкое общественное негодование» на самой Украине — однако мнение простых украинцев в данном случае Киев волновать не должно.

    «Полное прекращение пассажирских перевозок  — неприятная, но полностью востребованная и необходимая мера, — утверждает политик. — Конечно, если украинский народ вообще хочет выиграть войну с кровавым молохом на наше уничтожение».

    Добиться выполнения этого «вынужденного, болезненного, но необходимого шага», считают у Порошенко, можно в течение месяца. Параллельно Бабин предлагает ввести выезд украинцев в Россию по биометрическим паспортам — который, как показывают опросы, имеет не больше трети украинцев.

    Таким образом, член команды Порошенко предложил закрыть для простых украинцев возможность заработать или съездить к родственникам в Россию ради того, чтобы те не стали «заложниками» в России — ведь по мнению Бабина, каждый украинец, «пребывающий в РФ и не являющийся коллаборантом, по определению — заложник агрессора».

    У Порошенко заявили о необходимости полного прекращения поездок украинцев в Россию

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Украли историю: офицеры НАТО переименовали мемориал Неизвестному солдату в Киеве

        Украли историю: офицеры НАТО переименовали мемориал Неизвестному солдату в Киеве

        10:41   12 Ноября 2017
        1462
        Трамп обозвал «дураками» противников налаживания отношений между США и РФ

        Трамп обозвал «дураками» противников налаживания отношений между США и РФ

        8:04   12 Ноября 2017
        1232
        Трамп высоко оценил разговор с Путиным о Сирии

        Трамп высоко оценил разговор с Путиным о Сирии

        4:33   12 Ноября 2017
        1945
        Трамп и Путин договорились о недопущении раздела Сирии – Госдеп

        Трамп и Путин договорились о недопущении раздела Сирии – Госдеп

        1:02   12 Ноября 2017
        1222