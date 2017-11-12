Киев, 12 ноября. В ближайшее время Украина должна полностью прекратить любое пассажирское сообщения с Россией, заявил так называемый «представитель президента Украины в Крыму» Борис Бабин. В качестве повода для этого политик назвал «преследования жителей Крыма» — например, украинских диверсантов, планировавших теракты на полуострове и задержанных ФСБ.

Интересно, что Бабин уверен, что Украина может продолжать торговать с «агрессором» — это, мол, «необходимое зло из-за специфики мирового распределения ресурсов» — однако простым украинцам необходимо как можно быстрее перекрыть дорогу в РФ.

«Общество, закрывающее глаза на прямое стимулирование своих граждан к поездкам в РФ, не имеет, по моему мнению, морального права что-то говорить о пленниках Кремля», — резонно отмечает Бабин.

Украинский политик признает, что попытка закрыть украинцам путь в Россию вызовет прежде всего «широкое общественное негодование» на самой Украине — однако мнение простых украинцев в данном случае Киев волновать не должно.

«Полное прекращение пассажирских перевозок — неприятная, но полностью востребованная и необходимая мера, — утверждает политик. — Конечно, если украинский народ вообще хочет выиграть войну с кровавым молохом на наше уничтожение».

Добиться выполнения этого «вынужденного, болезненного, но необходимого шага», считают у Порошенко, можно в течение месяца. Параллельно Бабин предлагает ввести выезд украинцев в Россию по биометрическим паспортам — который, как показывают опросы, имеет не больше трети украинцев.

Таким образом, член команды Порошенко предложил закрыть для простых украинцев возможность заработать или съездить к родственникам в Россию ради того, чтобы те не стали «заложниками» в России — ведь по мнению Бабина, каждый украинец, «пребывающий в РФ и не являющийся коллаборантом, по определению — заложник агрессора».