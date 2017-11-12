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Жительница Кузбасса украла сабвуфер и колонки у знакомого для романтического вечера
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    Жительница Кузбасса украла сабвуфер и колонки у знакомого для романтического вечера

    11:00  12 Ноября 2017
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    Жительница Кузбасса украла сабвуфер и колонки у знакомого для романтического вечера

    Кемерово, 12 ноября. Молодой жительнице Кемеровской области грозит до шести лет лишения свободы за кражу сабвуфера и колонки из дома знакомого.

    Как сообщает «Газета Кемерова» со ссылкой на представителей в ГУ МВД по Кемеровской области, инцидент произошел в Анжеро-Судженске, 24-летняя девушка разбила окно и проникла в дом знакомого во время его отсутствия. Местный житель обратился в органы охраны правопорядка с заявлением о краже сабвуфера и колонки на общую сумму 1 500 рублей.

    Полиция задержала молодую девушку, она призналась, что не раз брала у мужчины оборудование, но в день совершения преступления его не оказалось дома, поэтому девушка решила разбить окно в доме и похитить имущество потерпевшего, чтобы устроить романтический вечер для супруга.

    В настоящий момент материалы уголовного дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения по существу. Если суд признает местную жительницу виновной, то ей грозит до шести лет лишения свободы.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #кузбасс #кемерово
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