Рядом с телом телеведущего Бориса Ноткина обнаружили записку
Москва, 12 ноября. Стали известны новые подробности смерти известного телеведущего Бориса Ноткина. Рядом с телом погибшего его супруга нашла записку.
Записку, как утверждает телеграм-канал Mash, Ноткин написал сам. В послании речь идет о мучениях, которые испытывал ведущий. Как уточняет телеканал 360, Ноткин был смертельно болен. У него диагностировали рак четвертой стадии.
Как сообщалось ранее, тело 75-летнего Ноткина было обнаружено в его загородном доме в Одинцовском районе Подмосковья.
Погибший был одним из руководителей телеканала «ТВ Центр», вел передачу «Приглашает Борис Ноткин».
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