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Сирия: жители Эль-Кунейтры получили гуманитарную помощь от Минобороны РФ
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    Сирия: жители Эль-Кунейтры получили гуманитарную помощь от Минобороны РФ

    10:42  12 Ноября 2017
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    Сирия: жители Эль-Кунейтры получили гуманитарную помощь от Минобороны РФ

    Дамаск, 12 ноября. В течение минувших суток жители Сирии получили от российских военных 1,5 тонны гуманитарной помощи. Акция проводилась сотрудниками Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии.

    Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ, гуманитарная акция была проведена на территории населенного пункта Эль-Баас на территории провинции Эль-Кунейтра. Жители городка получили стандартные гуманитарные пакеты. Как отмечено в информационном бюллетене Минобороны РФ, за время проведения гуманитарных акций в Сирии мирные жители получили почти 2,3 тысячи тонн гуманитарных грузов от российских военных.

    Сирия: жители Эль-Кунейтры получили гуманитарную помощь от Минобороны РФ

    Кроме того, в течение суток российские военные продолжали в мобильных медицинских пунктах оказывать медпомощь нуждающимся в ней жителям Сирии. За сутки помощь успел получить 101 житель САР.

    Напомним, «Газета.ru» ранее сообщала о том, что представитель России в ООН заявил о том, что Соединенные Штаты препятствуют доставке помощи в сирийский лагерь беженцев Ар-Рукбан.

    Автор: Валентин Меликов
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