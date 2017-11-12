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Украина
Украли историю: офицеры НАТО переименовали мемориал Неизвестному солдату в Киеве
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    Украли историю: офицеры НАТО переименовали мемориал Неизвестному солдату в Киеве

    10:41  12 Ноября 2017
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    Украли историю: офицеры НАТО переименовали мемориал Неизвестному солдату в Киеве

    Киев, 12 ноября. Несколько десятков солдат и офицеров из Великобритании, Канады и Франции пришли в парк Вечной славы в Киеве, чтобы почтить память погибших в Первой мировой войне. 

    Акцию организовало посольство Великобритании на Украине в честь Remembrance Day –  памяти погибших в конфликтах Первой мировой войны. Акция ежегодно проводится 11 ноября во странах Содружества, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

    В церемонии приняли участие послы и военные атташе стран НАТО, стран Содружества и представители ВСУ. Собственно церемония заключалась в возложении венков к решетке Вечного огня, а также украшение венков красными маками – символом, принятым в Европе в отношении павших военных.

    Украли историю: офицеры НАТО переименовали мемориал Неизвестному солдату в Киеве

    Пока офицеры фотографировались на фоне Вечного огня, корреспондент ФАН спросил их, знают ли они о том, что данный памятник поставлен погибшим во Вторую мировую войну военнослужащим Советской армии и что недавно он был залит восьмью ведрами цемента. И что он и ранее подвергался вандализму со стороны украинских националистов.

    Однако, руководящий мероприятием офицер сообщил, что его подчиненные могут комментировать только нейтральные темы.

    «Страны-победительницы в 99-ую годовщину победы в Первой мировой войне объединяются для того, чтобы почтить память всех павших на этой войне. Вместе, военнослужащие - как мужчины, так и женщины - собираются, чтобы почтить память тех, кто отдал жизнь на войне за свободу. Для этого мы здесь собрались», - сообщил один из старших офицеров.

    Заметим, что памятник Вечной Славы на могиле Неизвестного солдата в Киеве — памятник в честь воинов, погибших в Великой Отечественной войне. Первая мировая война там никак не упоминается.

    Памятник представляет собой обелиск высотой 27 метров, у подножия которого на могиле Неизвестного солдата горит Вечный огонь. К обелиску ведёт Аллея героев, на которую перенесены 35 воинских захоронений времен Великой Отечественной войны с Байкового и Лукьяновского кладбищ, Аскольдовой могилы, с некоторых парков и площадей города (в том числе одно — Неизвестного солдата с Лютежского плацдарма). На табличках упоминаются разные по званию военные Советской армии, от старшины до генерал-полковника, которые воевали с врагом на территории Украины. Большинство отличилось в боях за Киев, среди них 12 Героев Советского Союза.

    Никто из организаторов и участников акции не смог пояснить корреспонденту ФАН, почему офицеры НАТО пришли к этому памятнику 11 ноября поминать погибших в Первую мировую войну, но не приходили 9 мая поминать тех, кто там в реальности захоронен.

    Украли историю: офицеры НАТО переименовали мемориал Неизвестному солдату в Киеве

    Послы Великобритании и Канады выступили с речами, в которых опять не упоминали захороненных здесь солдат и офицеров Красной армии – речь шла только о войнах Содружества стран Антанты. Ученики Киевского военного лицея Богуна, Pechersk School International I и Ecole Francaise Internationale зачитали тематические стихи – также про Первую мировую войну. Ни слова про погибших в Великую Отечественную войну никто из выступавших не сказал.

    В целом, сложилось впечатление, что таким образом власти Киева и представители посольства Великобритании провели очередную декоммунизацию – теперь мемориал в парке Вечной славы будет представляться памятником всем погибшим, в первую очередь, погибшим военнослужащим стран НАТО.

    Автор: Алексей Громов
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