Донбасс: киевские силовики более 40 раз обстреляли поселки ДНР

Донецк, 12 ноября. Оперативное командование Донецкой народной республики. заявило о новых нарушениях со стороны киевских силовиков.

Так, за минувшие сутки ВСУ 43 раза обстреляли территории республики, сообщили военные ДНР. Под огонь попали 19 населенных пунктов.

Как уточнил представитель командования, огонь украинские военнослужащие вели из артиллерии, минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

Напомним, военную операцию против ЛНР и ДНР киевские власти начали в апреле 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали уже свыше 10 тысяч человек.

Урегилирование кризиса в Донбассе решается на переговорах контактной группы в Минске.

