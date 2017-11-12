Месси и Глушаков обменялись футболками в перерыве товарищеского матча в «Лужниках»

Москва, 12 ноября. В перерыве товарищеского матча между сборными России и Аргентины полузащитник столичного «Спартака» Денис Глушаков и форвард «Барселоны» Лионель Месси обменялись футболками. Видео было размещено в социальной сети Twitter.

Очевидец заснял на видео, как Глушаков и Мессии обмениваются футболками в подтрибунном помещении, передает телеканал «360».

«Футболка как футболка. В стирку брошу, постираю. Бывало такое, что и со мной менялись в перерыве. Ничего особенного. Заранее не договаривались. Просто попросил поменяться, когда шли под трибуну», — отметил хавбек московского клуба.

В перерыве Денис Глушаков @DGlushakov8 поменялся футболками с Лионелем Месси pic.twitter.com/bxHbrU9Vli — Сборная России (@TeamRussia) November 11, 2017

Напомним, сборная Аргентины победила сборную России с минимальным счетом. Автором единственного гола стал нападающий Серхио Агуэро.

Встреча проходила на стадионе «Лужники».