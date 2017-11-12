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Спорт
Месси и Глушаков обменялись футболками в перерыве товарищеского матча в «Лужниках»
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    Месси и Глушаков обменялись футболками в перерыве товарищеского матча в «Лужниках»

    10:18  12 Ноября 2017
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    Месси и Глушаков обменялись футболками в перерыве товарищеского матча в «Лужниках»

    Москва, 12 ноября. В перерыве товарищеского матча между сборными России и Аргентины полузащитник столичного «Спартака» Денис Глушаков и форвард «Барселоны» Лионель Месси обменялись футболками. Видео было размещено в социальной сети Twitter. 

    Очевидец заснял на видео, как Глушаков и Мессии обмениваются футболками в подтрибунном помещении, передает телеканал «360».

    «Футболка как футболка. В стирку брошу, постираю. Бывало такое, что и со мной менялись в перерыве. Ничего особенного. Заранее не договаривались. Просто попросил поменяться, когда шли под трибуну», — отметил хавбек московского клуба.

    Напомним, сборная Аргентины победила сборную России с минимальным счетом. Автором единственного гола стал нападающий Серхио Агуэро. 

    Встреча проходила на стадионе «Лужники».

    Автор: Дана Балан
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    #футбол #россия #москва #аргентина #месси #глушаков #лужники #футболка #агуэро
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