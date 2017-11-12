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Сирия: наблюдатели МО РФ зафиксировали перестрелки в Алеппо, Дамаске и Хомсе
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    Сирия: наблюдатели МО РФ зафиксировали перестрелки в Алеппо, Дамаске и Хомсе

    10:28  12 Ноября 2017
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    Сирия: наблюдатели МО РФ зафиксировали перестрелки в Алеппо, Дамаске и Хомсе

    Дамаск, 12 ноября. Российские специалисты в совместной комиссии по мониторингу за соблюдением перемирия в Сирии заявили о нарушениях перемирия, установленного в зонах деэскалации в пределах нескольких провинций в Сирии. В целом, подчеркивают в комиссии, обстановка в пределах зон деэскалации оценивается как стабильная.

    В своем информационном бюллетене по антитеррористической операции в Сирии пресс-служба Минобороны РФ сообщила о четырех случаях нарушения перемирия на территории провинции Алеппо, и по одному случаю нарушения перемирия в Латакии, Хомсе, Даръа и провинции Дамаск.

    Сирия: наблюдатели МО РФ зафиксировали перестрелки в Алеппо, Дамаске и Хомсе

    Схожие цифры фигурируют и в сообщении турецких специалистов в комиссии по контролю перемирия — турецкая сторона сообщила о трех случаях перестрелок в провинции Алеппо и по одному случаю в провинциях Дамаск, Хомс и Идлиб.

    Как подчеркивает пресс-служба МО РФ, «большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок «Джебхат ан-Нусра»1 и ИГИЛ»1 (обе террористические группировки запрещены на территории РФ).

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
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