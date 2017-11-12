Трамп заявил о планах Си Цзиньпина усилить санкции против Северной Кореи

Вашингтон, 12 ноября. Президент США Дональд Трамп заявил о намерениях властей Китая ужесточить санкции в отношении КНДР. Заявление об этом появилось в субботу в его официальном микроблоге в Twitter.

Трамп утверждает, что о таких планах заявил Си Цзиньпин. По его словам, китайский лидер «заявил, что он усиливает санкции против #NoKo (КНДР — прим. ФАН)». Кроме того, председатель КНР хочет добиться от Пхеньяна денуклеаризации.

«Прогресс достигается», — отметил лидер США.

President Xi of China has stated that he is upping the sanctions against #NoKo. Said he wants them to denuclearize. Progress is being made. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 11, 2017

При этом, как отмечает ТАСС, по данным агентства «Синьхуа», Си Цзиньпин на полях саммита АТЭСв Дананге (Вьетнам) встретился с президентом Кореи Мун Чжэ Ином и призвал Сеул «продолжать диалог с КНДР».