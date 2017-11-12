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Политика
Трамп заявил о планах Си Цзиньпина усилить санкции против Северной Кореи
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    Трамп заявил о планах Си Цзиньпина усилить санкции против Северной Кореи

    10:14  12 Ноября 2017  /обновлено: 10:25  12 Ноября 2017
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    Трамп заявил о планах Си Цзиньпина усилить санкции против Северной Кореи

    Вашингтон, 12 ноября. Президент США Дональд Трамп заявил о намерениях властей Китая ужесточить санкции в отношении КНДР. Заявление об этом появилось в субботу в его официальном микроблоге в Twitter.

    Трамп утверждает, что о таких планах заявил Си Цзиньпин. По его словам, китайский лидер «заявил, что он усиливает санкции против #NoKo (КНДР — прим. ФАН)». Кроме того, председатель КНР хочет добиться от Пхеньяна денуклеаризации.

    «Прогресс достигается», — отметил лидер США.

    При этом, как отмечает ТАСС, по данным агентства «Синьхуа», Си Цзиньпин на полях саммита АТЭСв Дананге (Вьетнам) встретился с президентом Кореи Мун Чжэ Ином и призвал Сеул «продолжать диалог с КНДР».

    Автор: Ярослава Замысловатова
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    #си цзиньпин #сша #трамп #кндр #китай
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