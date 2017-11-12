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Украина
«Игра в «покращення»: почему Турчинов истерит из-за миротворцев в Донбассе
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    «Игра в «покращення»: почему Турчинов истерит из-за миротворцев в Донбассе

    10:18  12 Ноября 2017
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    Миротворцы НАТО в Донбассе сформируют коалицию с ВСУ — политолог

    Российская Федерация якобы стягивает к Украине войска, которые она собирается «перекрасить» под миротворческие силы Организации Объединенных Наций (ООН). С таким причудливым заявлением выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    «Все попытки России «перекрасить» свои силы, которые она уже начала стягивать до границ Украины, под миротворческие будут напрасными», — рассказал Турчинов, однако, не уточнив, что он конкретно имеет в виду под «перекраской». Более того, глава СНБО не подкрепил свое заявление хоть какими-либо доказательствами.

    Тем не менее Александр Турчинов выразил уверенность в том, что помешать Российской Федерации «реализовать свои замыслы» должен закон о реинтеграции Донбасса, ранее внесенный в Верховную раду Украины.

    Истерика Киева

    Кандидат исторических наук, научный сотрудник сектора Белоруссии, Молдавии и Украины Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Антон Бредихин прокомментировал ФАН заявление Александра Турчинова.

    «Игра в «покращення» — одна из традиционных для украинского политикума тем. Переобуваться по мере развития событий, обещать народу одно, а на самом деле делать совершенно другое. ..По этим лекалам украинские лидеры мерят и соседние государства. Забывая при этом, что если Украина так и осталась в 90-х годах, то наша страна стала одним из ведущих государств мира XXI века. В то же время слова Турчинова звучат, как мед для жителей Донбасса. Если бы он был действительно прав, то ДНР и ЛНР никоим бы разом не отказались бы от ввода российских войск. Наоборот, их бы встречали с хлебом и солью. И, пожалуй, это действительно наиболее приемлемый вариант для разрешения конфликта. Потому, как российские военные или войска стран ОДКБ, недавно проводившие совместные учения и отработку действий для организации совместного миротворческого контингента, могли бы стать гарантом прекращения обстрелов или вообще любых провокаций с украинской стороны», — пояснил Антон Бредихин.

    Миротворцы НАТО в Донбассе сформируют коалицию с ВСУ — политолог

    Однако, напомнил эксперт, слова главы украинского СНБО были произнесены после появления информации о совместном плане о вводе миротворцев от США и стран Запада. 20 тысяч военных, которых хотят ввести НАТО, — это немалая группировка, которая при желании может стать отдельной военной силой в регионе.

    «Но понятно, что если миротворческий контингент в Донбассе будет состоять из солдат НАТО, то они просто сформируют коалицию с Вооруженными силами Украины и будут способствовать геноциду народа Донбасса. Этого Россия допустить не может. Наше руководство примет все возможное для введения в зону конфликта именно российского миротворческого контингента, а не натовского. Этого и боится Турчинов. Поэтому он и истерит», — резюмировал Антон Бредихин.

    Безопасность ОБСЕ

    Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворческих сил ООН на Украину, однако речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, позиция Москвы по размещению миротворцев на Украине гибкая.

    Миротворцы НАТО в Донбассе сформируют коалицию с ВСУ — политолог

    Как сообщает «Газета.ru», в пятницу глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин заявил, что Украина, США, Германия и Франция практически закончили разработку совместного проекта резолюции ООН по миротворцам на территории Донбасса.

    «Я несколько часов назад разговаривал со (спецпредставителем США по Украине, — Прим. ФАН) Куртом (Волкером, — Прим. ФАН), мы согласовали основные параметры нашей позиции, у нас фактически готов текст резолюции, наш проект. Я имею ввиду наш, потому что это и США, и Германия, и Франция, и работаем с Великобританией с очень четкой логикой», — рассказал Климкин.

    Напомним, в январе 2015 года украинский парламент принял заявление, в котором РФ называется «страной-агрессором», так как Киев считает, что Москва вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в зоне так называемой антитеррористической операции. Заметим, что никаких доказательств этому предоставлено не было. В министерстве иностранных дел РФ назвали эти утверждения «публичными бездоказательными инсинуациями». Москва не раз подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

    Автор: Илья Муромский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #днр #россия #всу #украина #лнр #нато
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