«Игра в «покращення»: почему Турчинов истерит из-за миротворцев в Донбассе

Российская Федерация якобы стягивает к Украине войска, которые она собирается «перекрасить» под миротворческие силы Организации Объединенных Наций (ООН). С таким причудливым заявлением выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Все попытки России «перекрасить» свои силы, которые она уже начала стягивать до границ Украины, под миротворческие будут напрасными», — рассказал Турчинов, однако, не уточнив, что он конкретно имеет в виду под «перекраской». Более того, глава СНБО не подкрепил свое заявление хоть какими-либо доказательствами.

Тем не менее Александр Турчинов выразил уверенность в том, что помешать Российской Федерации «реализовать свои замыслы» должен закон о реинтеграции Донбасса, ранее внесенный в Верховную раду Украины.

Истерика Киева

Кандидат исторических наук, научный сотрудник сектора Белоруссии, Молдавии и Украины Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Антон Бредихин прокомментировал ФАН заявление Александра Турчинова.

«Игра в «покращення» — одна из традиционных для украинского политикума тем. Переобуваться по мере развития событий, обещать народу одно, а на самом деле делать совершенно другое. ..По этим лекалам украинские лидеры мерят и соседние государства. Забывая при этом, что если Украина так и осталась в 90-х годах, то наша страна стала одним из ведущих государств мира XXI века. В то же время слова Турчинова звучат, как мед для жителей Донбасса. Если бы он был действительно прав, то ДНР и ЛНР никоим бы разом не отказались бы от ввода российских войск. Наоборот, их бы встречали с хлебом и солью. И, пожалуй, это действительно наиболее приемлемый вариант для разрешения конфликта. Потому, как российские военные или войска стран ОДКБ, недавно проводившие совместные учения и отработку действий для организации совместного миротворческого контингента, могли бы стать гарантом прекращения обстрелов или вообще любых провокаций с украинской стороны», — пояснил Антон Бредихин.

Однако, напомнил эксперт, слова главы украинского СНБО были произнесены после появления информации о совместном плане о вводе миротворцев от США и стран Запада. 20 тысяч военных, которых хотят ввести НАТО, — это немалая группировка, которая при желании может стать отдельной военной силой в регионе.

«Но понятно, что если миротворческий контингент в Донбассе будет состоять из солдат НАТО, то они просто сформируют коалицию с Вооруженными силами Украины и будут способствовать геноциду народа Донбасса. Этого Россия допустить не может. Наше руководство примет все возможное для введения в зону конфликта именно российского миротворческого контингента, а не натовского. Этого и боится Турчинов. Поэтому он и истерит», — резюмировал Антон Бредихин.

Безопасность ОБСЕ

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворческих сил ООН на Украину, однако речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, позиция Москвы по размещению миротворцев на Украине гибкая.

Как сообщает «Газета.ru», в пятницу глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин заявил, что Украина, США, Германия и Франция практически закончили разработку совместного проекта резолюции ООН по миротворцам на территории Донбасса.

«Я несколько часов назад разговаривал со (спецпредставителем США по Украине, — Прим. ФАН) Куртом (Волкером, — Прим. ФАН), мы согласовали основные параметры нашей позиции, у нас фактически готов текст резолюции, наш проект. Я имею ввиду наш, потому что это и США, и Германия, и Франция, и работаем с Великобританией с очень четкой логикой», — рассказал Климкин.

Напомним, в январе 2015 года украинский парламент принял заявление, в котором РФ называется «страной-агрессором», так как Киев считает, что Москва вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в зоне так называемой антитеррористической операции. Заметим, что никаких доказательств этому предоставлено не было. В министерстве иностранных дел РФ назвали эти утверждения «публичными бездоказательными инсинуациями». Москва не раз подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.