Самая дорогая бутылка вина ушла с молотка на аукционе в США

Новый Орлеан, 12 ноября. На благотворительном аукционе в Соединенных Штатах бутылка красного вина ушла с молотка за 350 тыс. долларов. Покупателем стал частный коллекционер из штата Миссури, но при этом пожелал остаться инкогнито. Об этом пишет издание The Daily Meal.

The Setting breaks record for most expensive single bottle ever sold at auction at $350,000! The money went to a great cause! The Emeril Lagasse Foundation. @emerilorg @jkatzwine @thesettingwines. A post shared by Shep Gordon (@supermenschshep) on Nov 7, 2017 at 12:04pm PST

По имеющимся данным, вино имеет свое название The Setting и произведено из винограда каберне урожая двухлетней давности.

На этикетке бутылки размещен портрет американского продюсера Шепа Гордона, который занимался такими легендарными коллективами, как, например, Pink Floyd.