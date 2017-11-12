Самая дорогая бутылка вина ушла с молотка на аукционе в США
Новый Орлеан, 12 ноября. На благотворительном аукционе в Соединенных Штатах бутылка красного вина ушла с молотка за 350 тыс. долларов. Покупателем стал частный коллекционер из штата Миссури, но при этом пожелал остаться инкогнито. Об этом пишет издание The Daily Meal.
По имеющимся данным, вино имеет свое название The Setting и произведено из винограда каберне урожая двухлетней давности.
На этикетке бутылки размещен портрет американского продюсера Шепа Гордона, который занимался такими легендарными коллективами, как, например, Pink Floyd.
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