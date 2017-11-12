Трамп заявил, что планирует новую встречу с Путиным
Дананг, 12 ноября. Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует провести новую встречу с президентом Путиным после успешных, по мнению американского лидера, переговоров в ходе саммита АТЭС-2107 во Вьетнаме.
У двух лидеров, по мнению Трампа, есть потенциал для «очень хороших взаимоотношений».
«У нас будет встреча, — заявил Трамп в беседе с корреспондентом Washington Post. — Думаю, у нас есть потенциал для очень хороших взаимоотношений. Я не знаком с Путиным так хорошо, как с президентом Си [председателем Китая Си Цзиньпином — прим. ФАН], поскольку я провел много времени с президентом Си, но, думаю, у нас есть потенциал для очень, очень хороших отношений. Как с Абэ. Очень хороших».
Напомним, ранее в своем Twitter Трамп заявил, что предыдущие американские лидеры — бывший президент Обама и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон — тоже пытались подружиться с Путиным, однако в их взаимоотношениях «не было необходимой химии».
Does the Fake News Media remember when Crooked Hillary Clinton, as Secretary of State, was begging Russia to be our friend with the misspelled reset button? Obama tried also, but he had zero chemistry with Putin.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 12, 2017