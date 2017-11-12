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Политика
Трамп заявил, что планирует новую встречу с Путиным
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    Трамп заявил, что планирует новую встречу с Путиным

    10:08  12 Ноября 2017
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    Трамп заявил, что планирует новую встречу с Путиным

    Дананг, 12 ноября. Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует провести новую встречу с президентом Путиным после успешных, по мнению американского лидера, переговоров в ходе саммита АТЭС-2107 во Вьетнаме.

    У двух лидеров, по мнению Трампа, есть потенциал для «очень хороших взаимоотношений».

    «У нас будет встреча, — заявил Трамп в беседе с корреспондентом Washington Post. — Думаю, у нас есть потенциал для очень хороших взаимоотношений. Я не знаком с Путиным так хорошо, как с президентом Си [председателем Китая Си Цзиньпином — прим. ФАН], поскольку я провел много времени с президентом Си, но, думаю, у нас есть потенциал для очень, очень хороших отношений. Как с Абэ. Очень хороших».

    Напомним, ранее в своем Twitter Трамп заявил, что предыдущие американские лидеры — бывший президент Обама и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон — тоже пытались подружиться с Путиным, однако в их взаимоотношениях «не было необходимой химии».

    Трамп заявил, что планирует новую встречу с Путиным

     

    Автор: Валентин Меликов
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    #путин #трамп
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