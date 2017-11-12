Невозможная дружба: Пушков прокомментировал слова Трампа о лидере КНДР

Москва, 12 ноября. Глава комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление главы США Дональда Трампа о попытках подружиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, назвав их «чистым троллингом». Об этом он написал в социальной сети Twitter.

«Я ведь так стараюсь подружиться с ним!» Эти слова Трампа о Ким Чен Ыне — чистый троллинг со стороны президента США. Невозможная дружба», — отметил сенатор.

"Я ведь так стараюсь подружиться с ним!" Эти слова Трампа о Ким Чен Ыне - чистый троллинг со стороны президента США. Невозможная дружба. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 12, 2017

Напомним, ранее лидеры США и КНДР негативно высказывались друг о друге. Американский лидер назвал северокорейского лидера «человеком-ракетой, который выполняет миссию самоубийцы». При этом Трамп пригрозил разрушить Пхеньян, если он будет угрожать Вашингтону.

В свою очередь, Ким Чен Ын назвал речь республиканца в ООН «сумасшедшим бредом».