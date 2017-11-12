Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Рядом с телом телеведущего Бориса Ноткина обнаружили записку
Политика
Невозможная дружба: Пушков прокомментировал слова Трампа о лидере КНДР
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Невозможная дружба: Пушков прокомментировал слова Трампа о лидере КНДР

    9:57  12 Ноября 2017
    34

    Невозможная дружба: Пушков прокомментировал слова Трампа о лидере КНДР

    Москва, 12 ноября. Глава комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление главы США Дональда Трампа о попытках подружиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, назвав их «чистым троллингом». Об этом он написал в социальной сети Twitter.

    «Я ведь так стараюсь подружиться с ним!» Эти слова Трампа о Ким Чен Ыне — чистый троллинг со стороны президента США. Невозможная дружба», — отметил сенатор.

    Напомним, ранее лидеры США и КНДР негативно высказывались друг о друге. Американский лидер назвал северокорейского лидера «человеком-ракетой, который выполняет миссию самоубийцы». При этом Трамп пригрозил разрушить Пхеньян, если он будет угрожать Вашингтону. 

    Невозможная дружба: Пушков прокомментировал слова Трампа о лидере КНДР

    В свою очередь, Ким Чен Ын назвал речь республиканца в ООН «сумасшедшим бредом».

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сша #трамп #кндр #ким чен ын #пушков #северная корея
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Украли историю: офицеры НАТО переименовали мемориал Неизвестному солдату в Киеве

        Украли историю: офицеры НАТО переименовали мемориал Неизвестному солдату в Киеве

        10:41   12 Ноября 2017
        40
        Трамп обозвал «дураками» противников налаживания отношений между США и РФ

        Трамп обозвал «дураками» противников налаживания отношений между США и РФ

        8:04   12 Ноября 2017
        36
        Трамп высоко оценил разговор с Путиным о Сирии

        Трамп высоко оценил разговор с Путиным о Сирии

        4:33   12 Ноября 2017
        54
        Трамп и Путин договорились о недопущении раздела Сирии – Госдеп

        Трамп и Путин договорились о недопущении раздела Сирии – Госдеп

        1:02   12 Ноября 2017
        33