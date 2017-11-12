Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Рядом с телом телеведущего Бориса Ноткина обнаружили записку
Политика
Сатановский назвал «полным скотством» намерение Киева разорвать дипотношения с РФ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сатановский назвал «полным скотством» намерение Киева разорвать дипотношения с РФ

    9:55  12 Ноября 2017
    49

    Сатановский назвал «полным скотством» намерение Киева разорвать дипотношения с РФ

    Москва, 12 ноября. Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский прокомментировал вероятное развитие российско-украинских, в том числе речь идет о дипломатических отношениях.

    Российский политолог подчеркнул, что реализация провокационных планов Киева по разрыву дипломатических отношений с Москвой станет «примером его откровенно наплевательского отношения к населению своей страны», передает «Вести ФМ».

    «Во-первых, это будет скотство полное по отношению к тем людям, которые работают у нас», — подчеркнул эксперт. 

    Сатановский назвал «полным скотством» намерение Киева разорвать дипотношения с РФ

    Он также отметил, что совершенно не понимает тех, кто причисляет себя к «орлам», которые выступают за выдворение всех рабочих, прибывших в Российскую Федерацию на заработки из других государств.

    Напомним, ранее глава российского государства Владимир Путин отмечал, что киевская идея о разрыве дипломатических отношений может стать очередным шагом по ухудшению ситуации для самих же граждан Украины.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #украина #политика #сатановский #дипоотношения
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Украли историю: офицеры НАТО переименовали мемориал Неизвестному солдату в Киеве

        Украли историю: офицеры НАТО переименовали мемориал Неизвестному солдату в Киеве

        10:41   12 Ноября 2017
        40
        Трамп обозвал «дураками» противников налаживания отношений между США и РФ

        Трамп обозвал «дураками» противников налаживания отношений между США и РФ

        8:04   12 Ноября 2017
        36
        Трамп высоко оценил разговор с Путиным о Сирии

        Трамп высоко оценил разговор с Путиным о Сирии

        4:33   12 Ноября 2017
        54
        Трамп и Путин договорились о недопущении раздела Сирии – Госдеп

        Трамп и Путин договорились о недопущении раздела Сирии – Госдеп

        1:02   12 Ноября 2017
        33