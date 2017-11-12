Сатановский назвал «полным скотством» намерение Киева разорвать дипотношения с РФ

Москва, 12 ноября. Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский прокомментировал вероятное развитие российско-украинских, в том числе речь идет о дипломатических отношениях.

Российский политолог подчеркнул, что реализация провокационных планов Киева по разрыву дипломатических отношений с Москвой станет «примером его откровенно наплевательского отношения к населению своей страны», передает «Вести ФМ».

«Во-первых, это будет скотство полное по отношению к тем людям, которые работают у нас», — подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что совершенно не понимает тех, кто причисляет себя к «орлам», которые выступают за выдворение всех рабочих, прибывших в Российскую Федерацию на заработки из других государств.

Напомним, ранее глава российского государства Владимир Путин отмечал, что киевская идея о разрыве дипломатических отношений может стать очередным шагом по ухудшению ситуации для самих же граждан Украины.