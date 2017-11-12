Уфологи обнаружили на Луне человеческий скелет, оставленный инопланетянами

Пекин, 12 ноября. Получившие известность снимки поверхности Луны, на которых был замечен человеческий череп, получили объяснение китайского ученого-уфолога Мао Кана. По мнению исследователя непознанного, человеческий скелет был доставлен на Луну

Многие издания в 1980-е годы обратили внимание на загадочные снимки, привезенные командой космического корабля «Аполлон-17». Уфолог обратил внимание на то, что человеческие останки не могли превратиться в скелет на Луне — для того, чтобы человеческое тело подверглось разложению, оставив лишь кости, он должно было бы находиться на Земле. А вот затем останки неизвестного человека — который, возможно, погиб насильственной смертью — были доставлены пришельцами на Луну.

Как отмечает «Политэксперт», китайский уфолог не смог объяснить, зачем инопланетянам потребовалось перевозить человеческий череп на спутник Земли. По мнению Мао Кана, новые доказательства существования пришельцев могут быть найдены, если исследовавшие Луну правительственные агентства рассекретят многочисленные фотографии, которые были сделаны на Луне и которые до сих пор представляют собой тайну для широкой публики.