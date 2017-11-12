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Сирия: силы САА вступили в бой с террористами в провинции Хама
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    Сирия: силы САА вступили в бой с террористами в провинции Хама

    9:18  12 Ноября 2017
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    Сирия: силы САА вступили в бой с террористами в провинции Хама

    Хама, 12 ноября. Силы Сирийской Арабской Армии начали наступление на отряды террористов «Хайят Тахрир аш-Шам», лояльных запрещенной в России «Джебхат ан-Нусре1» на северо-востоке провинции Хама.

    В ходе наступления, как сообщают источники сирийского новостного портала Muraselon, правительственным силам удалось освободить захваченную боевиками деревню Хаснави и прилегающую местность, получив выход на южные рубежи крупнейшего укрепленного пункта террористов в Хаме — населенного пункта Рахджан.

    При этом правительственные силы были вынуждены отступить из деревень Шакусейя и Сарха под натиском террористов «Ан-Нусры».

    Сирия: силы САА вступили в бой с террористами в провинции Хама

    Ранее стало известно, что силы ВКС РФ нанесли удар по штаб-квартире террористов в северо-восточной части провинции Хама, уничтожив по крайней мере 13 боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам». 

    Между тем в районе Джобара под Дамаском правительственные силы уничтожили снайперов террористов с помощью советской установки разминирования.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
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