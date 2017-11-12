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Донбасс: ВСУ за сутки 11 раз обстреляли территорию ЛНР
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    Донбасс: ВСУ за сутки 11 раз обстреляли территорию ЛНР

    9:00  12 Ноября 2017
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    Донбасс: ВСУ за сутки 11 раз обстреляли территорию ЛНР

    Луганск, 12 ноября. Вооруженные силы Украины более десяти раз за минувший день обстреляли территорию Луганской народной республики (ЛНР). Об этом в воскресенье заявили в пресс-службе народной милиции ЛНР. 

    По данные военного ведомства республики, киевские военные 11 раз нарушили режим прекращения боевых действий, применив минометы, гранатометы, БМП, а также стрелковое оружие. 

    Донбасс: ВСУ за сутки 11 раз обстреляли территорию ЛНР

    Отмечается, что украинские силовики обстреляли населенные пункты Логвиново, Желобок, Калиново, Долгое, Первомайск, Калиновка и другие. 

    В настоящее время информация о пострадавших и разрушениях не поступала. 

    Накануне один мирный житель пострадал в ЛНР при обстреле со стороны украинских военных. 

    Автор: Дана Балан
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    #всу #донбасс #украина #лнр #новороссия #луганск
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