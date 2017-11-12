Донбасс: ВСУ за сутки 11 раз обстреляли территорию ЛНР

Луганск, 12 ноября. Вооруженные силы Украины более десяти раз за минувший день обстреляли территорию Луганской народной республики (ЛНР). Об этом в воскресенье заявили в пресс-службе народной милиции ЛНР.

По данные военного ведомства республики, киевские военные 11 раз нарушили режим прекращения боевых действий, применив минометы, гранатометы, БМП, а также стрелковое оружие.

Отмечается, что украинские силовики обстреляли населенные пункты Логвиново, Желобок, Калиново, Долгое, Первомайск, Калиновка и другие.

В настоящее время информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Накануне один мирный житель пострадал в ЛНР при обстреле со стороны украинских военных.