Донбасс: ВСУ за сутки 11 раз обстреляли территорию ЛНР
Луганск, 12 ноября. Вооруженные силы Украины более десяти раз за минувший день обстреляли территорию Луганской народной республики (ЛНР). Об этом в воскресенье заявили в пресс-службе народной милиции ЛНР.
По данные военного ведомства республики, киевские военные 11 раз нарушили режим прекращения боевых действий, применив минометы, гранатометы, БМП, а также стрелковое оружие.
Отмечается, что украинские силовики обстреляли населенные пункты Логвиново, Желобок, Калиново, Долгое, Первомайск, Калиновка и другие.
В настоящее время информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Накануне один мирный житель пострадал в ЛНР при обстреле со стороны украинских военных.
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