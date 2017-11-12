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Происшествия
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Политика
Трамп предложил «быть арбитром» в спорах в Южно-Китайском море
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    Трамп предложил «быть арбитром» в спорах в Южно-Китайском море

    8:50  12 Ноября 2017
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    Трамп предложил «быть арбитром» в спорах в Южно-Китайском море

    Ханой, 12 ноября. Американский президент Дональд Трамп предложил свое «посредничество» в урегулировании споров по Южно-Китайскому морю. 

    Глава Белого дома выразил готовность помочь и «быть судьей, если это потребуется».

    «Если я могу посредничать, быть арбитром, пожалуйста, дайте мне знать», — отметил Трамп на пресс-конференции с вьетнамским коллегой Чаном Дай Куангом.

    Трамп предложил «быть арбитром» в спорах в Южно-Китайском море

    Напомним, кроме Китая на территорию моря претендуют Вьетнам, Малайзия, Бруней, Филиппины, а также Тайвань.

    Пекин построил ряд взлетно-посадочных полос на рифах, расположенных в Южно-Китайском море. Вашингтон отправляет в регион военные корабли, которые, по заявлению американских властей, необходимы для обеспечения свободы морской торговли.

    Автор: Дана Балан
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    #сша #трамп #южно-китайское море #вьетнам
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