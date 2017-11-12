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Соседи Ноткина: Было видно, что он угасает
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    Соседи Ноткина: Было видно, что он угасает

    8:22  12 Ноября 2017
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    Соседи Ноткина: Было видно, что он угасает

    Москва, 12 ноября. Соседи Бориса Ноткина рассказали, что в последние дни перед смертью было заметно, что телеведущий угасает.

    «Мы знали, что он на лечении находится. Жизнерадостный, но в последнее время раздражался. Было видно, что он угасает», — рассказала о последних днях жизни Бориса Ноткина телеканалу РЕН.ТВ соседка телеведущего.

    Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что Борис Ноткин был обнаружен мертвым днем 11 ноября в своем доме в Одинцовском районе Подмосковья.

    По данным СМИ, в последнее время журналист боролся с тяжелым онкологическим заболеванием. Но источник в правоохранительных органах сообщил ФАН, что на теле Ноткина было обнаружено огнестрельное ранение.

    Автор: Алексей Громов
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    #телеведущий #погиб #ноткин
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