Соседи Ноткина: Было видно, что он угасает

Москва, 12 ноября. Соседи Бориса Ноткина рассказали, что в последние дни перед смертью было заметно, что телеведущий угасает.

«Мы знали, что он на лечении находится. Жизнерадостный, но в последнее время раздражался. Было видно, что он угасает», — рассказала о последних днях жизни Бориса Ноткина телеканалу РЕН.ТВ соседка телеведущего.

Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что Борис Ноткин был обнаружен мертвым днем 11 ноября в своем доме в Одинцовском районе Подмосковья.

По данным СМИ, в последнее время журналист боролся с тяжелым онкологическим заболеванием. Но источник в правоохранительных органах сообщил ФАН, что на теле Ноткина было обнаружено огнестрельное ранение.