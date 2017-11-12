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Политика
Госдеп США отреагировал на заявление Путина и Трампа по единству Сирии
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    Госдеп США отреагировал на заявление Путина и Трампа по единству Сирии

    8:29  12 Ноября 2017
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    Госдеп США отреагировал на заявление Путина и Трампа по единству Сирии

    Вашингтон, 12 ноября. Как заявили в Госдепартаменте США, совместное заявление президентов Путина и Трампа по итогам переговоров на саммите АТЭС-2017 стало результатом продолжавшейся много месяцев дипломатической работы. Высокопоставленный представитель дипломатического ведомства США в ходе воскресного брифинга заявил о «интенсивных и напряженных» переговорах.

    «Переговоры были очень напряженными, сложными, но также профессиональными и в конечном счете успешными», — заявили в Госдепе.

    Представитель Госдепартамента напомнил, что важнейшая часть совместного заявления Путина и Трампа касалась суверенитета и территориальной целостности Сирии: оба лидера подтвердили, что введенные в Сирии зоны деэскалации и прочие механизмы прекращения огня не должны стать поводом для разделения единой Сирии и направлены на то, чтобы сирийцы могли вернуться в свои дома и активизировать политический процесс для определения дальнейшей судьбы страны.

    Госдеп США отреагировал на заявление Путина и Трампа по единству Сирии

    В Госдепе заявили также, что Путин одобрил американскую инициативу по выводу из некоторых территорий Сирии сил, которые поддерживаются Ираном — в частности, бойцы ливанской «Хезболлы» должны покинуть границу Иордании и окрестности Голанских высот. 

    Оба президента также подтвердили решимость бороться с террористами «Исламского государства»1 (запрещено в России) до полного разгрома террористической группировки.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
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    #путин #трамп
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