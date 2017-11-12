Госдеп США отреагировал на заявление Путина и Трампа по единству Сирии

Вашингтон, 12 ноября. Как заявили в Госдепартаменте США, совместное заявление президентов Путина и Трампа по итогам переговоров на саммите АТЭС-2017 стало результатом продолжавшейся много месяцев дипломатической работы. Высокопоставленный представитель дипломатического ведомства США в ходе воскресного брифинга заявил о «интенсивных и напряженных» переговорах.

«Переговоры были очень напряженными, сложными, но также профессиональными и в конечном счете успешными», — заявили в Госдепе.

Представитель Госдепартамента напомнил, что важнейшая часть совместного заявления Путина и Трампа касалась суверенитета и территориальной целостности Сирии: оба лидера подтвердили, что введенные в Сирии зоны деэскалации и прочие механизмы прекращения огня не должны стать поводом для разделения единой Сирии и направлены на то, чтобы сирийцы могли вернуться в свои дома и активизировать политический процесс для определения дальнейшей судьбы страны.

В Госдепе заявили также, что Путин одобрил американскую инициативу по выводу из некоторых территорий Сирии сил, которые поддерживаются Ираном — в частности, бойцы ливанской «Хезболлы» должны покинуть границу Иордании и окрестности Голанских высот.

Оба президента также подтвердили решимость бороться с террористами «Исламского государства»1 (запрещено в России) до полного разгрома террористической группировки.

1 Организация запрещена на территории РФ.