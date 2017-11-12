Трамп рассказал, кому верит в вопросе о «российском вмешательстве» в выборы в США

Вашингтон, 12 ноября. Президент США Дональд Трамп в деле о «вмешательстве России» в президентские выборы в 2016 году доверяет разведке. Об этом глава Белого дома сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом в Ханое.

После встречи с президентом России Владимиром Путиным Трамп назвал историю с «российским вмешательством» поставленным Демократической партией искусственным барьером для отношений между РФ и США. Глава Белого дома также отметил, что Путин вновь заверил его в том, что Россия не вмешивалась в выборы президента в 2016 году.

Но на этот раз Трамп заявил, что верит обвиняющим Россию во вмешательстве спецслужбам.

«Он (Путин) верит, что Россия не вмешивалась в выборы. Что касается того, верю я или нет, то я вместе с нашими ведомствами», — заявил Трамп.

Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что сенатор Джон Маккейн раскритиковал президента США за доверие к Владимиру Путину.