ВМС США засекли светящийся шарообразный НЛО над Тихим океаном

Сан-Франциско, 12 ноября. Американские военные моряки стали свидетелями появления над Тихим океаном светящегося НЛО шарообразной формы, который на большой скорости пронесся неподалеку от авианосца ВМС США и пропадает в огромном объекте, который уфологи объявили межпространственным порталом. Командование ВМС США объявило данный район Тихого океана бесполетной зоной во избежание дальнейших инцидентов.

Как сообщает портал уфологов Section 51, американские моряки обратились в NASA с просьбой проследить траекторию загадочного объекта. Ученые сообщили, что след корабля пришельцев был обнаружен в Атлантическом океане — неопознанный летающий объект мгновенно перенесся на другу сторону Земли, чтобы предстать перед глазами изумленных наблюдателей.