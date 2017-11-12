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ВМС США засекли светящийся шарообразный НЛО над Тихим океаном
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    ВМС США засекли светящийся шарообразный НЛО над Тихим океаном

    8:56  12 Ноября 2017
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    ВМС США засекли светящийся шарообразный НЛО над Тихим океаном

    Сан-Франциско, 12 ноября. Американские военные моряки стали свидетелями появления над Тихим океаном светящегося НЛО шарообразной формы, который на большой скорости пронесся неподалеку от авианосца ВМС США и пропадает в огромном объекте, который уфологи объявили межпространственным порталом. Командование ВМС США объявило данный район Тихого океана бесполетной зоной во избежание дальнейших инцидентов.

    Как сообщает портал уфологов Section 51, американские моряки обратились в NASA с просьбой проследить траекторию загадочного объекта. Ученые сообщили, что след корабля пришельцев был обнаружен в Атлантическом океане — неопознанный летающий объект мгновенно перенесся на другу сторону Земли, чтобы предстать перед глазами изумленных наблюдателей.

    Автор: Валентин Меликов
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