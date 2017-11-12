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Весь мир
Трамп считает, что мог бы подружиться с Ким Чен Ыном
Весь мир
Трамп считает, что мог бы подружиться с Ким Чен Ыном
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    Трамп считает, что мог бы подружиться с Ким Чен Ыном

    7:40  12 Ноября 2017
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    Трамп считает, что мог бы подружиться с Ким Чен Ыном

    Вашингтон, 12 ноября. Президент США Дональд Трамп считает, что мог бы подружиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, но это было бы странно. Такое мнение глава Белого дома высказал на совместной с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом пресс-конференции в Ханое.

    «Такая возможность всегда есть. Странные вещи случаются в жизни. Это было бы странно, но это возможно», — заявил Трамп.

    Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что Дональд Трамп рассказал о готовности подружиться с Ким Чен Ыном несмотря на оскорбления со стороны северокорейского лидера.

    Автор: Виталий Малясев
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    #сша #трамп #кндр #ким чен ын
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