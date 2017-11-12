Трамп считает, что мог бы подружиться с Ким Чен Ыном

Вашингтон, 12 ноября. Президент США Дональд Трамп считает, что мог бы подружиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, но это было бы странно. Такое мнение глава Белого дома высказал на совместной с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом пресс-конференции в Ханое.

«Такая возможность всегда есть. Странные вещи случаются в жизни. Это было бы странно, но это возможно», — заявил Трамп.

Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что Дональд Трамп рассказал о готовности подружиться с Ким Чен Ыном несмотря на оскорбления со стороны северокорейского лидера.