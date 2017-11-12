Главред «МК» рассказал, о чем говорил с Ноткиным за два дня до его смерти

Москва, 12 ноября. Популярный телеведущий Борис Ноткин за пару дней до смерти был в «нормальном состоянии», но в разговоре с ним чувствовалась отрешенность. Об этом агентству РИА Новости рассказал общавшийся с Ноткиным незадолго до трагедии главред газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев.

По словам Гусева, за два — три дня до трагедии он в течении 20 — 30 минут общался с Борисом Ноткиным. Разговор шел о нравственных принципах в журналистике и о том «что можно, как нужно писать». Гусев отметил, что телеведущий был «в нормальном состоянии».

«Он был в абсолютно нормальном состоянии, может быть, чуть-чуть какая-то отрешенность была, подавленность. Но он давно болел», — отметил журналист.

Напомним, ранее Газета.ru сообщила о том, что популярный журналист и телеведущий Борис Ноткин найден мертвым. По сообщениям СМИ, он страдал неизлечимым онкологическим заболеванием.