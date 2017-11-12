Видео, как Собчак освистали на митинге в Петербурге, появилось в Сети

Санкт-Петербург, 12 ноября. Прошедший в Петербурге в субботу митинг, в котором приняла участие кандидат в президенты, телеведущая и светская львица Ксения Собчак был фактически сорван его участниками, которые выразили свое неодобрение Собчак. Согласованный митинг был организован защитниками Европейского университета в Санкт-Петербурге, который когда-то был основан при поддержке отца Собчак, а в марте этого года был лишен лицензии.

В общей сложности на митинг пришло около 500 человек. Как только Собчак вышла на трибуну, в толпе собравшихся начали кричать «Позор!» и громко свистеть, заглушая слова Собчак.

Точно не Ленин: Собчак освистали на митинге у Финляндского вокзалаhttps://t.co/TB9iToMDqG pic.twitter.com/sCg0ZpLhok — Елена (@Krasnova1789) November 11, 2017

Как видно на видео RT, Собчак освистали в первую очередь представители петербургских «левых» движений, большое количество которых участвовало в митинге. Сторонники телеведущей заявили, что ее освистали «провокаторы», однако в этом случае «провокаторов» на митинге было не меньше половины из собравшихся.