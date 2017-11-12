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Видео, как Собчак освистали на митинге в Петербурге, появилось в Сети
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    Видео, как Собчак освистали на митинге в Петербурге, появилось в Сети

    7:43  12 Ноября 2017
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    Видео, как Собчак освистали на митинге в Петербурге, появилось в Сети

    Санкт-Петербург, 12 ноября. Прошедший в Петербурге в субботу митинг, в котором приняла участие кандидат в президенты, телеведущая и светская львица Ксения Собчак был фактически сорван его участниками, которые выразили свое неодобрение Собчак. Согласованный митинг был организован защитниками Европейского университета в Санкт-Петербурге, который когда-то был основан при поддержке отца Собчак, а в марте этого года был лишен лицензии.

    В общей сложности на митинг пришло около 500 человек. Как только Собчак вышла на трибуну, в толпе собравшихся начали кричать «Позор!» и громко свистеть, заглушая слова Собчак. 

    Как видно на видео RT, Собчак освистали в первую очередь представители петербургских «левых» движений, большое количество которых участвовало в митинге. Сторонники телеведущей заявили, что ее освистали «провокаторы», однако в этом случае «провокаторов» на митинге было не меньше половины из собравшихся.

    Автор: Валентин Меликов
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    #собчак
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