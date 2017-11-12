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Сирия: из-за авиаудара коалиции США в пригородах Дейр-эз-Зора погибли 10 мирных жителей
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    Сирия: из-за авиаудара коалиции США в пригородах Дейр-эз-Зора погибли 10 мирных жителей

    7:03  12 Ноября 2017
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    Сирия: из-за авиаудара коалиции США в пригородах Дейр-эз-Зора погибли 10 мирных жителей

    Дамаск, 12 ноября. По меньшей мере 10 мирных жителей погибли результате авиаудара возглавляемой США коалиции по мирной зоне в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом со ссылкой на очевидцев трагедии сообщает сирийское новостное агентство SANA.

    По данным издания, удар был нанесен по мирной зоне недалеко от границы с Ираком. В результате атаки погибли более 10 человек из числа мирных жителей и пытавшиеся оказать помощь раненым медики.

    По данным источников издания атаке беспилотных летательных аппаратов коалиции подвергся перевозивший раненых автомобиль скорой помощи.

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #сирия #дейр-эз-зор #коалиция #авиаудар #погибшие
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