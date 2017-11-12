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На Севере Ирака обнаружено массовое захоронение жертв террористов
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    На Севере Ирака обнаружено массовое захоронение жертв террористов

    6:46  12 Ноября 2017
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    На Севере Ирака обнаружено массовое захоронение жертв террористов

    Багдад, 12 ноября. Массовое захоронение по меньшей мере 400 жертв террористической организации ИГИЛ1 (запрещена на территории РФ) обнаружено в провинции Киркук на севере Ирака. Об этом со ссылкой на подполковника полиции  провинции Джамиля Аль-Джабури сообщает агентство Petra.

    По данным издания, страшную находку на одной из бывших военных баз США сделали военнослужащие армии Ирака. В захоронении находятся останки около 400 человек. Большая часть жертв — мужчины.

    Обнаружение массового захоронения подтвердил исполняющий обязанности губернатора провинции Киркук Ракан аль-Джубури. Чиновник отметил, что террористы могли использовать бывшую военную базу США для расправ.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Виталий Малясев
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    #игил #жертвы #ирак #захоронение
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