МИД Польши потребовал от Украины расплаты за преступления прошлого
Варшава, 12 ноября. Замглавы МИД Польши Бартош Чичкочи считает, что Украина еще не расплатилась за преступления прошлого. Об этом со ссылкой на заявление дипломата сообщает агентств PAP.
Чичкочи обвинил украинское руководство в том, что оно принимает не способствующие развитию диалога между странами решения. Среди них он отметил реабилитацию УПА1 (организация запрещена на территории РФ) и запрет на эксгумацию останков польских жертв военных конфликтов, а также другие спорные решения украинских властей.
«Это и вопросы церковной собственности римско-католической общины. Это и вопрос бездумной реабилитации или прославления УПА и недостаток расплаты за катынское преступление», — заявил Чиччкочи.
Замглавы польского МИД отметил, что Польша продолжает относиться к Украине как к союзнику. Но Киев отвечает Варшаве недружественными действиями.
1 Организация запрещена на территории РФ.