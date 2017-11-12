Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
МИД Польши потребовал от Украины расплаты за преступления прошлого
Весь мир
МИД Польши потребовал от Украины расплаты за преступления прошлого
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    МИД Польши потребовал от Украины расплаты за преступления прошлого

    6:12  12 Ноября 2017
    47

    МИД Польши потребовал от Украины расплаты за преступления прошлого

    Варшава, 12 ноября. Замглавы МИД Польши Бартош Чичкочи считает, что Украина еще не расплатилась за преступления прошлого. Об этом со ссылкой на заявление дипломата сообщает агентств PAP.

    Чичкочи обвинил украинское руководство в том, что оно принимает не способствующие развитию диалога между странами решения. Среди них он отметил реабилитацию УПА1 (организация запрещена на территории РФ) и запрет на эксгумацию останков польских жертв военных конфликтов, а также другие спорные решения украинских властей.

    «Это и вопросы церковной собственности римско-католической общины. Это и вопрос бездумной реабилитации или прославления УПА и недостаток расплаты за катынское преступление», — заявил Чиччкочи.

    Замглавы польского МИД отметил, что Польша продолжает относиться к Украине как к союзнику. Но Киев отвечает Варшаве недружественными действиями.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #польша #украина
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Трамп высоко оценил разговор с Путиным о Сирии

        Трамп высоко оценил разговор с Путиным о Сирии

        4:33   12 Ноября 2017
        54
        Трамп и Путин договорились о недопущении раздела Сирии – Госдеп

        Трамп и Путин договорились о недопущении раздела Сирии – Госдеп

        1:02   12 Ноября 2017
        33
        Песков рассказал о «множественных контактах» Путина и Трампа на саммите АТЭС

        Песков рассказал о «множественных контактах» Путина и Трампа на саммите АТЭС

        18:29   11 Ноября 2017
        34
        В Киеве предложили прекратить транспортное сообщение с Россией

        В Киеве предложили прекратить транспортное сообщение с Россией

        15:53   11 Ноября 2017
        49