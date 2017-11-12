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Из-за обилия уклонистов и «патриотов» военкоматы на Украине проводят призыв с нарушениями
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    Из-за обилия уклонистов и «патриотов» военкоматы на Украине проводят призыв с нарушениями

    5:50  12 Ноября 2017
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    Из-за обилия уклонистов и «патриотов» военкоматы на Украине проводят призыв с нарушениями

    Харьков, 12 ноября. В Харьковской области Украины из-за обилия уклонистов и неподлежащих призыву «уличных патриотов» военкоматы вынуждены идти на нарушения. Об этом в авторской колонке на сайте «Полит Навигатор» пишет Марк Старолисов.

    По данным издания, в области около 15 тысяч подлежащих призыву молодых людей уклоняются от прохождения военной службы. В розыск объявляют тех, кто сменил место жительства и более года не объявлялся в военкомате. В районных центрах региона из-за нехватки призывников случаются серьезные нарушения.

    Автор колонки сообщает, что 9 ноября в городе Барвенково сотрудниками военкомата на глазах у воспитанников музыкальной школы были избиты директор заведения Петр Ткаченко и его сын Евгений. По данным издания, избиение директора музыкальной школы началось в военкомате, а когда Ткаченко удалось сбежать, военные настигли жертву на рабочем месте и продолжили нападение. В расправе принимали участие военком Александр Щиковский и его заместитель.

    Старолисов отмечает, что в школе избиению подвергся также Евгений Ткаченко, которого собирался призвать местный военкомат. Молодой человек с детства имеет проблемы со здоровьем и не раз представлял в военкомат необходимые справки.

    Между тем «патриот» Украины из харьковского офиса партии Михаила Саакашвили «Рух Новых Сил» Ираклий Имнадзе успешно сочетает активную политическую деятельно с уклонением от получения повестки из военкомата, подчеркивает автор.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #харьков #нарушения #призыв #военкомат
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