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Трамп признался в желании подружиться с Ким Чен Ыном
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    Трамп признался в желании подружиться с Ким Чен Ыном

    5:18  12 Ноября 2017
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    Трамп признался в желании подружиться с Ким Чен Ыном

    Вашингтон, 12 ноября. Президент США Дональд Трамп признался, что несмотря на оскорбления со стороны северокорейского лидера «старается» подружиться с Ким Чен Ыном. О необычном устремлении глава Белого дома написал в своем микроблоге в сервисе Twitter.

    «Почему Ким Чен Ын решил оскорбить меня, назвав меня «старым», тогда как я бы никогда не назвал его «маленьким и полным»? Я так стараюсь стать его другом — и может когда-нибудь это случится!», — написал Трамп.

    Напомним, ранее президент США и лидер КНДР не раз обменивались колкостями и угрозами. Дональд Трамп с трибуны ООН назвал Ким Чен Ына выполняющим миссию самоубийцы «человеком-ракетой» и пригрозил, что если Северная Корея будет представлять угрозу для США, КНДР будет разрушена.

    Ким Чен Ын в ответ назвал американского коллегу «старым маразматиком», а речь Трампа в ООН «сумасшедшим бредом».

    Автор: Виталий Малясев
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    #сша #трамп #кндр #ким чен ын
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