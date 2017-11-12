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Сенатор США Маккейн упрекнул Трампа за доверие к Путину
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    Сенатор США Маккейн упрекнул Трампа за доверие к Путину

    4:57  12 Ноября 2017  /обновлено: 5:02  12 Ноября 2017
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    Сенатор США Маккейн упрекнул Трампа за доверие к Путину

    Вашингтон, 12 ноября. Сенатор Джон Маккейн назвал «веру» президента США Дональда Трампа в искренность Владимира Путина «наивной» и заявил, что она угрожает национальным интересам Соединенных Штатов. Заявление республиканец опубликовал на своем сайте.

    «Владимир Путин не заботится об американских интересах. Думать иначе не просто наивно, это ставит нашу национальную безопасность под угрозу», — отметил Маккейн.

    Сенатор упрекнул Трампа в пренебрежении интересами США и в том, что глава Белого дома доверяет Владимиру Путину, а не разведке Соединенных Штатов. По мнению Маккейна, при сохранении режима Башара Асада сотрудничество с России по Сирии не принесет практической пользы.

    Ранее Дональд Трамп рассказал о разговоре с Владимиром Путиным, который заверил его в том, что Россия не вмешивалась в президентские выборы в США. Всю историю с «российским вмешательством» глава Белого дома назвал искусственным барьером для отношений между Россией и США, который установили его политические оппоненты.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #сша #трамп #маккейн
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