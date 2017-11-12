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Политика
Трамп высоко оценил разговор с Путиным о Сирии
Политика
Трамп высоко оценил разговор с Путиным о Сирии
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    Трамп высоко оценил разговор с Путиным о Сирии

    4:33  12 Ноября 2017
    54

    Трамп высоко оценил разговор с Путиным о Сирии

    Дананг, 12 ноября. Президент США Дональд Трамп положительно оценил общение с российским коллегой Владимиром Путиными на саммите АТЭС. Свое мнение о диалоге глава Белого дома выразил в сервисе микроблогов Twitter.

    «Встретился с российским президентом Путиным, который присутствовал на встречах АТЭС. Провели хорошую беседу по Сирии», — написал Трамп.

    Также в своем микроблоге президент США написал, что когда «все ненавистники и дураки» поймут пользу хороших отношений с Россией, он хочет разрешить кризисы в Сирии, на Украине, ситуацию вокруг КНДР и мировым терроризмом. Трамп отметил, что Россия «может значительно помочь» во всех тих вопросах.  

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #сша #трамп
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