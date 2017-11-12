Трамп высоко оценил разговор с Путиным о Сирии

Дананг, 12 ноября. Президент США Дональд Трамп положительно оценил общение с российским коллегой Владимиром Путиными на саммите АТЭС. Свое мнение о диалоге глава Белого дома выразил в сервисе микроблогов Twitter.

«Встретился с российским президентом Путиным, который присутствовал на встречах АТЭС. Провели хорошую беседу по Сирии», — написал Трамп.

Также в своем микроблоге президент США написал, что когда «все ненавистники и дураки» поймут пользу хороших отношений с Россией, он хочет разрешить кризисы в Сирии, на Украине, ситуацию вокруг КНДР и мировым терроризмом. Трамп отметил, что Россия «может значительно помочь» во всех тих вопросах.