Абоненты «Мегафон» и Yota заявили о перебоях со связью

Москва, 12 ноября. Абоненты сотового оператора «Мегафон» сообщают о перебоях со связью по всей стране. Об отсутствии связи в социальных сетях пишут пользователи из разных городов России.

Между тем, о проблемах со связью и выходом в Интернет у абонентов Yota со ссылкой на соцсети компании сообщает Газета.ru. По данным издания, абоненты могут испытывать сложности с выходом в Интернет и подключением к сети. Причины сбоя не сообщаются.

В социальной сети Twitter Yota подтвердила перебои со связью. По сообщению компании, ее специалисты уже занимаются устранением причин сбоя.