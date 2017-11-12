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Абоненты «Мегафон» и Yota заявили о перебоях со связью
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    Абоненты «Мегафон» и Yota заявили о перебоях со связью

    4:04  12 Ноября 2017
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    Абоненты «Мегафон» и Yota заявили о перебоях со связью

    Москва, 12 ноября. Абоненты сотового оператора «Мегафон» сообщают о перебоях со связью по всей стране. Об отсутствии связи в социальных сетях пишут пользователи из разных городов России.

    Между тем, о проблемах со связью и выходом в Интернет у абонентов Yota со ссылкой на соцсети компании сообщает Газета.ru. По данным издания, абоненты могут испытывать сложности с выходом в Интернет и подключением к сети. Причины сбоя не сообщаются.

    В социальной сети Twitter Yota подтвердила перебои со связью. По сообщению компании, ее специалисты уже занимаются устранением причин сбоя.

    Автор: Алексей Громов
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    #интернет #сбой #мегафон #yota
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