Сирия: САА уничтожила позиции вражеских снайперов в Джобаре

Дамаск, 12 ноября. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) уничтожили на востоке Дамаска здания, служившие позициями для снайперов противника. Об операции сообщает агентство AMN.

Уничтоженные здания располагались в восточной части Джобара. Удар по ним подразделения САА нанесли в субботу вечером с подконтрольной правительству территории с помощью установки разминирования советской разработки УР-77 «Метеорит».

Напомним, ранее стало известно, что по трассе между Дамаском и освобожденным от оккупации ИГИЛ1 (организация запрещена на территории РФ) Дейр-эз-Зором впервые за три года начнут курсировать пассажирские автобусы.

1 Организация запрещена на территории РФ.