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Сирия: САА уничтожила позиции вражеских снайперов в Джобаре
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    Сирия: САА уничтожила позиции вражеских снайперов в Джобаре

    3:42  12 Ноября 2017
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    Сирия: САА уничтожила позиции вражеских снайперов в Джобаре

    Дамаск, 12 ноября. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) уничтожили на востоке Дамаска здания, служившие позициями для снайперов противника. Об операции сообщает агентство AMN.

    Уничтоженные здания располагались в восточной части Джобара. Удар по ним подразделения САА нанесли в субботу вечером с подконтрольной правительству территории с помощью установки разминирования советской разработки УР-77 «Метеорит».

    Напомним, ранее стало известно, что по трассе между Дамаском и освобожденным от оккупации ИГИЛ1 (организация запрещена на территории РФ) Дейр-эз-Зором впервые за три года начнут курсировать пассажирские автобусы.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Виталий Малясев
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    #сирия #дамаск
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