Клинцевич обвинил в фашизме записавшего в предатели половину украинцев Турчинова

Москва, 12 ноября. Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал фашизмом слова главы СНБО Украины Александра Турчинова о приравнивании сотрудничества с Россией к госизмене. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если следовать его рекомендациям, то по меньшей мере половина населения Украины следует приговорить к высшей мере наказания за сотрудничество в той или иной мере с Россией», — заявил Клинцевич.

Сенатор отметил, что в России работает почти 5 миллионов украинцев. А вместе с членами семей к числу «сотрудничающих» можно отнести 15-20 млн граждан Украины. Кроме того, Клинцевич напомнил про украинцев, родственники которых живут в России, и предложил считать за сотрудничество просмотр российских телеканалов.

Сенатор отметил, что Турчинов лишь выразил в доведенной до абсурда форме мнение верхушки киевского режима.

«Это фашизм в самом неприглядном виде», — подчеркнул сенатор.

Напомним, ранее глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что после принятия закона о реинтеграции Донбасса любое сотрудничество с Россией будет считаться государственной изменой.