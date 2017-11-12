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Политика
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Украина
Клинцевич обвинил в фашизме записавшего в предатели половину украинцев Турчинова
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    Клинцевич обвинил в фашизме записавшего в предатели половину украинцев Турчинова

    3:11  12 Ноября 2017
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    Клинцевич обвинил в фашизме записавшего в предатели половину украинцев Турчинова

    Москва, 12 ноября. Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал фашизмом слова главы СНБО Украины Александра Турчинова о приравнивании сотрудничества с Россией к госизмене. Об этом сообщает РИА Новости.

    «Если следовать его рекомендациям, то по меньшей мере половина населения Украины следует приговорить к высшей мере наказания за сотрудничество в той или иной мере с Россией», — заявил Клинцевич.

    Сенатор отметил, что в России работает почти 5 миллионов украинцев. А вместе с членами семей к числу «сотрудничающих» можно отнести 15-20 млн граждан Украины. Кроме того, Клинцевич напомнил про украинцев, родственники которых живут в России, и предложил считать за сотрудничество просмотр российских телеканалов.

    Сенатор отметил, что Турчинов лишь выразил в доведенной до абсурда форме мнение верхушки киевского режима.

    «Это фашизм в самом неприглядном виде», — подчеркнул сенатор.

    Напомним, ранее глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что после принятия закона о реинтеграции Донбасса любое сотрудничество с Россией будет считаться государственной изменой.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #украина #турчинов #клинцевич
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