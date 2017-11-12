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Новости Сирии
США подтвердили, что их главной целью в Сирии является уничтожение террористов
Новости Сирии
США подтвердили, что их главной целью в Сирии является уничтожение террористов
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    США подтвердили, что их главной целью в Сирии является уничтожение террористов

    2:51  12 Ноября 2017
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    США подтвердили, что их главной целью в Сирии является уничтожение террористов

    Вашингтон, 12 ноября. Уничтожение террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России) является главной целью США в Сирии. Об этом заявил представитель Госдепартамента.

    По словам американского дипломата, только после ликвидации террористической группировки можно будет приступить к стабилизации освобожденных районов и прекращению гражданской войны, а также политическому процессу.

    «Первая фаза - это разгром ИГ. Сложно представить себе Сирию стабильной до тех пор, пока «халифат» не будет уничтожен», – заявил он.

    Представитель Госдепа отметил, что полный разгром ИГ должен быть приоритетом, в связи с чем необходимо активнее вести наземную компанию.

    После уничтожения ИГ Вашингтон намерен «консолидировать военные успехи», чтобы восстановить стабильность в районах, освобожденных от ИГ. Затем должна начаться фаза политического урегулирования конфликта. Госдепартамент вновь напомнил, свою позицию, согласно которой он не собирается вести работу с сирийским президентом Башаром Асадом.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Зарубин
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    #сирия #иг #террористы #госдеп
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