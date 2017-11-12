США подтвердили, что их главной целью в Сирии является уничтожение террористов

Вашингтон, 12 ноября. Уничтожение террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России) является главной целью США в Сирии. Об этом заявил представитель Госдепартамента.

По словам американского дипломата, только после ликвидации террористической группировки можно будет приступить к стабилизации освобожденных районов и прекращению гражданской войны, а также политическому процессу.

«Первая фаза - это разгром ИГ. Сложно представить себе Сирию стабильной до тех пор, пока «халифат» не будет уничтожен», – заявил он.

Представитель Госдепа отметил, что полный разгром ИГ должен быть приоритетом, в связи с чем необходимо активнее вести наземную компанию.

После уничтожения ИГ Вашингтон намерен «консолидировать военные успехи», чтобы восстановить стабильность в районах, освобожденных от ИГ. Затем должна начаться фаза политического урегулирования конфликта. Госдепартамент вновь напомнил, свою позицию, согласно которой он не собирается вести работу с сирийским президентом Башаром Асадом.

1 Организация запрещена на территории РФ.