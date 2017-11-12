Сирия: опасные сближения самолетов ВКС РФ и коалиции США решаются в штатном режиме

Вашингтон, 12 ноября. Около шести недель назад между самолетами ВКС РФ и возглавляемой США международной коалиции происходили «опасные сближения», ситуацию военным удалось решить в рабочем порядке. Об этом со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепа США сообщает РИА Новости.

«У нас была пара опасных сближений шесть недель назад, мы смогли это решить в рабочем порядке, — цитирует слова чиновника агентство. — Имел место инцидент, когда мы сбили сирийский самолет, который нарушал соглашение, установленное нами. Это мы тоже решили в рабочем порядке».

Представитель Госдепа подчеркнул, что механизмы избегания конфликтов в небе над Сирией «сработали лучше, чем кто-либо ожидал». Причину их эффективности чиновник увидел в профессионализме российских и американских военных.

Кроме того, представитель внешнеполитического ведомства США отметил возрастание важности механизмов избегания конфликтов в связи со сближением сил и поражениями террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена на территории РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.