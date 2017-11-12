Представитель ДНР СЦКК заявил о 15 снарядах, выпущенных по югу республики

Донецк, 12 ноября. Пятнадцать артиллерийских снарядов были выпущены по югу Донецкой народной республики в течение субботы. Об этом заявил представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Представители ДНР в ведомстве ранее неоднократно сообщали об обстрелах юга республики с позиций, принадлежащих ВСУ. Данные обстрелы приводили к тому, что представители СММ ОБСЕ лишались возможность провести техническое обслуживание видеокамеры, расположенной в данном районе. При последнем обстреле, в зоне поражения оказался и наблюдательный пункт СЦКК.

«Всего в период с 12:40 по 13:40 было зафиксировано 15 разрывов артиллерийских боеприпасов калибром 82 миллиметра. Работы по проведению технического обслуживания видеокамер в районе н.п. Широкино представителями СММ ОБСЕ закончены не были», — приводит слова представителя ДНР в СЦКК «Газета.ru».





