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Украина
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Представитель ДНР СЦКК заявил о 15 снарядах, выпущенных по югу республики
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    Представитель ДНР СЦКК заявил о 15 снарядах, выпущенных по югу республики

    2:41  12 Ноября 2017
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    Представитель ДНР СЦКК заявил о 15 снарядах, выпущенных по югу республики

    Донецк, 12 ноября. Пятнадцать артиллерийских снарядов были выпущены по югу Донецкой народной республики в течение субботы. Об этом заявил представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

    Представители ДНР в ведомстве ранее неоднократно сообщали об обстрелах юга республики с позиций, принадлежащих ВСУ. Данные обстрелы приводили к тому, что представители СММ ОБСЕ лишались возможность провести техническое обслуживание видеокамеры, расположенной в данном районе. При последнем обстреле, в зоне поражения оказался и наблюдательный пункт СЦКК.

    «Всего в период с 12:40 по 13:40 было зафиксировано 15 разрывов артиллерийских боеприпасов калибром 82 миллиметра. Работы по проведению технического обслуживания видеокамер в районе н.п. Широкино представителями СММ ОБСЕ закончены не были», — приводит слова представителя ДНР в СЦКК «Газета.ru».



     

    Автор: Антон Зарубин
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    #днр #обстрел #донецк #новороссия
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