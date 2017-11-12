«ТВ Центр» выразил соболезнования семье Бориса Ноткина

Москва, 12 ноября. «ТВ Центр» выразил семье умершего телеведущего Бориса Ноткина соболезнования. Соответствующее сообщение размещено на сайте телеканала.

«Руководство и коллектив телеканала «ТВ Центр» выражает глубокие соболезнования семье Бориса Исаевича Ноткина в связи с его трагической кончиной», — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что Ноткин работал на телеканале со дня основания — более 20 лет, а его передачи пользовались неизменным успехом у зрителей.

«В этот трагический момент мы скорбим вместе с родными Бориса Исаевича и переживаем с ними невосполнимую утрату», — выражает соболезнования телеканал.

Напомним, популярный телеведущий Борис Ноткин найден мертвым в субботу 11 ноября. На телеканале «ТВ Центр» он работал с 1997 года. В разные годы Ноткин вел телепередачи: «Галерея Бориса Ноткина», «Грани» и «Приглашает Борис Ноткин».

В 2007 году заслуги телеведущего отмечены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, в 2011 году Ноткин награжден орденом «Дружбы».