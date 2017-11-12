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Украина
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Общество
«ТВ Центр» выразил соболезнования семье Бориса Ноткина
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    «ТВ Центр» выразил соболезнования семье Бориса Ноткина

    2:24  12 Ноября 2017
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    «ТВ Центр» выразил соболезнования семье Бориса Ноткина

    Москва, 12 ноября. «ТВ Центр» выразил семье умершего телеведущего Бориса Ноткина соболезнования. Соответствующее сообщение размещено на сайте телеканала.

    «Руководство и коллектив телеканала «ТВ Центр» выражает глубокие соболезнования семье Бориса Исаевича Ноткина в связи с его трагической кончиной», — говорится в сообщении.

    В нем отмечается, что Ноткин работал на телеканале со дня основания — более 20 лет, а его передачи пользовались неизменным успехом у зрителей.

    «В этот трагический момент мы скорбим вместе с родными Бориса Исаевича и переживаем с ними невосполнимую утрату», — выражает соболезнования телеканал.

    Напомним, популярный телеведущий Борис Ноткин найден мертвым в субботу 11 ноября. На телеканале «ТВ Центр» он работал с 1997 года. В разные годы Ноткин вел телепередачи: «Галерея Бориса Ноткина», «Грани» и «Приглашает Борис Ноткин».

    В 2007 году заслуги телеведущего отмечены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, в 2011 году Ноткин награжден орденом «Дружбы».

    Автор: Виталий Малясев
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    #соболезнования #тв центр #ноткин
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