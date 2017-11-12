ЛНР в 2018 году намерена приступить к промышленной добыче золота

Луганск, 12 ноября. Луганская народная республика (ЛНР) намерена в 2018 году приступить к промышленной разработке золоторудного месторождения. Об этом заявил глава ЛНР Игорь Плотницкий.

«Я как-то несколько раз заикался, но в этом году не получилось просто из-за того, что финансирование требовалось в другие места, и мы этот проект немножко притормозили. Я попробую сделать так, чтобы в 2018 году открылась наша, скажем так, золотая шахта», – приводит его слова RT.

Как отметил Плотницкий, добыча золота станет важным шагом экономического состояния донбасской республики. Он подчеркнул, что добыча не будет «сверхприбыльной», однако даже небольшой доход поможет непризнанному государству. Насколько крупным является данное месторождение, по словам главы ЛНР, покажут разведка и разработка жилы.

По данным СМИ, месторождение, о котором идет речь, расположено у села Бобриково Антрацитовского района.