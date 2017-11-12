Госдеп заявил, что Россия обязалась способствовать выводу проиранских сил из Сирии

Вашингтон, 12 ноября. Россия обязалась оказать содействие выводу проиранских сил из ряда регионов Сирии. Такое заявление сделал высокопоставленный представитель госдепа США.

Комментируя подписанный 8 ноября трехсторонний меморандум России, США и Иордании, представитель Госдепа отметил, что данный пункт является важным для США, как так присутствие иностранных комбатантов подрывает режим прекращения огня, угрожая Израилю и Иордании.

«Меморандум отражает приверженность США, России и Иордании исключить присутствие несирийских, иностранных сил. Это включает иранские силы, поддерживаемое Ираном ополчение, например ливанское «Хезболла», и иностранных джихадистов, работающих с «ан-Нусрой» (запрещена в РФ, прим ФАН) и другими экстремистскими группами в юго-западном районе», - сказал представитель госдепартамента.

Как пишет РИА Новости, дипломат отметил, что Россия согласилась вести работу с сирийской оппозицией, чтобы вывести проиранские силы с определенных территорий, включая пограничные с Иорданией районы, а также оккупированные Израилем Голанские высоты.