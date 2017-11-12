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Новости Сирии
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Мутко пообещал изучить жалобы болельщиков после матча Россия–Аргентина в Лужниках
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    Мутко пообещал изучить жалобы болельщиков после матча Россия–Аргентина в Лужниках

    1:17  12 Ноября 2017
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    Мутко пообещал изучить жалобы болельщиков после матча Россия–Аргентина в Лужниках

    Москва, 12 ноября. Оргкомитет чемпионата мира проведет тщательное изучение жалоб болельщиков на организацию товарищеского матча между сборными России и Аргентины, который прошел на столичном стадионе.

    Вице-премьер России и глава Российского футбольного союза Виталий Мутко пообещал, что оргкомитет чемпионата мира изучит жалобы болельщиков на организацию товарищеского матча между сборными России и Аргентины, который состоялся на московском стадионе «Лужники».

    «Оргкомитету проводить чемпионат мира, мы обязательно изучим отзывы всех зрителей и болельщиков, которые пришли на этот матч. Это серьёзный вопрос. Приносим извинения за неудобства, которые возникли после окончания встречи», — приводит слова Мутко RT.

    Как объяснил глава Российского футбольного союза, проблемы с организацией выхода болельщиков и прохода до метры были вызваны неготовностью стадиона после масштабной реконструкции.

     «Давайте помнить, что это фактически новый стадион, тут новая команда, новая логистика, новые стюарды», — подчеркнул Мутко.

     

     

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #футбол #спорт #мутко #матч #лужники
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