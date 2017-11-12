Мутко пообещал изучить жалобы болельщиков после матча Россия–Аргентина в Лужниках

Москва, 12 ноября. Оргкомитет чемпионата мира проведет тщательное изучение жалоб болельщиков на организацию товарищеского матча между сборными России и Аргентины, который прошел на столичном стадионе.

Вице-премьер России и глава Российского футбольного союза Виталий Мутко пообещал, что оргкомитет чемпионата мира изучит жалобы болельщиков на организацию товарищеского матча между сборными России и Аргентины, который состоялся на московском стадионе «Лужники».

«Оргкомитету проводить чемпионат мира, мы обязательно изучим отзывы всех зрителей и болельщиков, которые пришли на этот матч. Это серьёзный вопрос. Приносим извинения за неудобства, которые возникли после окончания встречи», — приводит слова Мутко RT.

Как объяснил глава Российского футбольного союза, проблемы с организацией выхода болельщиков и прохода до метры были вызваны неготовностью стадиона после масштабной реконструкции.